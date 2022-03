Aprile non sarà dolce dormire ma una cascata di successi, amori brillanti e sfrenati solo per questi 6 segni fortunatissimi

Nel mese di aprile Venere sosterà nei Pesci, quindi i segni d’acqua godranno di molta fortuna in amore. Alcuni, invece, avranno maggior successo in campo professionale. Ma vediamo quali saranno questi segni eletti. Ebbene partiamo dal primo, l’Ariete, per il quale aprile si aprirà nel migliore dei modi. Questo perché ci sarà una congiunzione formidabile, mai vista prima. Infatti, non solo Sole e Mercurio, ma anche Venere e Marte regaleranno una prima parte del mese piena di belle occasioni. Quindi, meglio prenderle al volo, anche perché la seconda metà del mese sarà più statica. Poi, però, verso fine mese Mercurio tornerà a portare energia e spinte positive, preparando un mese di maggio ricco di successi. Ciò anche grazie all’arrivo di Giove nel segno.

Secondo eletto: Cancro. Anche lui andrà alla grande, grazie ad una Venere che porterà amore a tutto spiano a partire dal giorno 5. Sul piano professionale, invece, questo segno potrebbe avere qualche difficoltà. Tuttavia, dal giorno 11, Mercurio tornerà favorevole e arriveranno delle belle novità.

Altri segni che vanno nella buona direzione

La Bilancia vedrà risolti i suoi problemi professionali grazie al venir meno dell’opposizione di Mercurio a partire dall’11 aprile. Questo pianeta, infatti, ha reso il mese di marzo abbastanza complicato sul piano degli affari. Tuttavia, Marte sarà benevolo per tutta la prima metà di aprile, regalando forza ed energie. In amore, invece, non ci saranno grandi novità. Aprile non sarà dolce dormire neppure per il Capricorno, che sarà fortunato sia sotto il profilo sentimentale che professionale. Infatti, il pianeta Venere tornerà a sostenerlo e questo già a partire dal giorno 5. Inoltre, Mercurio smetterà di essere d’intralcio, quindi ci saranno sorprese anche sul fronte lavorativo.

Altro segno favorito è l’Acquario, che riceverà amore ed energia. In particolare, la prima metà del mese sarà piena di belle esperienze amorose e carica di positività. Ci potrebbe essere, tuttavia, qualche rallentamento sul fronte lavorativo.

Aprile non sarà dolce dormire ma una cascata di successi, amori brillanti e sfrenati solo per questi 6 segni fortunatissimi

Infine, grande armonia accompagnerà i Pesci nel mese di aprile, che sarà ricco di amore già a partire dal giorno 5. Non a caso, il pianeta Venere entrerà in congiunzione, determinando incontri emozionanti e grandi passioni. Nella seconda metà del mese, poi, anche Marte entrerà nel segno, regalando altra energia. Anche sul fronte lavorativo, infine, vi saranno grandi novità, grazie a Giove, in congiunzione per tutto il mese, e Mercurio favorevole.

Approfondimento

I 6 segni zodiacali più fortunati di aprile andranno in vetta alla classifica in campo professionale e amoroso, con Acquario e altri in calo