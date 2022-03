Un ingrediente tipico della nostra cucina italiana è il carciofo. Questo prelibato frutto della terra viene cucinato in una miriade di ricette della tradizione.

Chi ama prepararli sa bene come sia importante seguire i giusti passaggi per dare loro un sapore ottimale. Spesso, infatti, c’è il rischio che i carciofi possano essere poco teneri e fibrosi.

Quando compriamo i carciofi non sempre sappiamo usare tutte le parti di questo prezioso ortaggio e finiamo per gettarle. Oggi, perciò, vogliamo vedere una ricetta per preparare un piatto prelibato anche con la parte più snobbata. Infatti, non butteremo mai più i gambi del carciofo grazie a questa preparazione.

L’importanza della creatività in cucina

Quando cuciniamo gli ingredienti della tradizione spesso seguiamo le ricette che ci sono state tramandate dalle nonne e dalle mamme. Si tratta di un costume piuttosto comune, ma che può impedire di creare piatti creativi e originali. In cucina, invece, la creatività è fondamentale, se vogliamo stupire e stupirci con piatti gustosi e nutrienti.

Per cucinare i nostri gambi di carciofo avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

300 grammi di gambi;

un limone;

prezzemolo o coriandolo;

sale;

200 grammi di farina di ceci;

acqua q.b.;

1 tuorlo.

burro.

Non butteremo mai più i gambi di carciofo ora che conosciamo questa ricetta antispreco

Possiamo iniziare tagliando a pezzi fini i gambi e ricoprendoli con il succo di limone. Dovremo eliminare eventuali fibre spesse.

In una ciotola mettiamo la farina e la mescoliamo con l’uovo, l’acqua e le erbe tagliuzzate. Con una frusta mescoliamo per creare un composto uniforme.

Ora possiamo lasciarlo riposare a temperatura ambiente per almeno mezz’ora in modo da rimuovere tutti i grumi.

A questo punto, dovremo ungere una padella con una noce di burro e scaldare a fuoco medio. Aiutandoci con un mestolo, dosiamo l’impasto con cui andremo a preparare i nostri pancake ai carciofi. Dovremo farli cuocere almeno un minuto per lato e assicurarci che siano ben cotti e dorati.

Ora le nostre frittatine sono pronte, perfette come antipasto e aperitivo, magari da farcire con un paté o degli affettati.

