Inizio d’anno in discesa per i tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali-Foto da pixabay.com

L’anno sarà pure nuovo, ma per i buoni fruttiferi non ci sono buone nuove. A fine 2023 sono stati infatti ritoccati al ribasso i rendimenti di alcuni di questi prodotti.

In verità si è trattato di un movimento in parte atteso, considerata la generale discesa dei rendimenti sul reddito fisso da un paio di mesi. Si ignorava la data dell’intervento, ma non il fatto che CDP avrebbe rimodulato l’offerta. Dunque, inizio d’anno in discesa per i tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali: ecco quanto rendono oggi!

I rendimenti sui buoni fruttiferi a 4 anni

Iniziamo dai prodotti di durata quadriennale. Il rendimento annuo lordo a scadenza del buono 4 anni Plus dal 28 dicembre è passato al 2,00%, ossia l’1,76% netto.

Situazione invariata, invece, per il buono 4 anni risparmiosemplice, sia nella versione standard che premiale. I tassi effettivi di rendimento annuo lordo a scadenza sono rimasti, nell’ordine, all’1,50% (netto: 1,32%) e al 3,50% (netto: 3,08%).

Anche per il buono Soluzione Eredità i tassi finali sono rimasti intatti al 3,25% annuo lordo a scadenza (netto: 2,86%).

Quelli di durata media

Sul medio termine la durata solitamente riscontrata è sui 6-7 anni.

Il buono 3×2 dura 6 anni complessivi e ha visto scendere il rendimento annuo lordo a scadenza. Dal 28 dicembre, infatti, rende il 2,25%, l’1,98% netto.

Anche il buono Rinnova dura 6 anni e a scadenza oggi paga il 2,50% annuo lordo (2,20% netto), in discesa rispetto al precedente 3,25%.

Sempre dal 28 dicembre è sceso anche il rendimento del buono Risparmio Sostenibile, di durata totale settennale. Il tasso lordo fisso annuo a scadenza è sceso al 2%, l’1,76% netto. Invariato, invece, l’eventuale premio finale e relativo tasso di partecipazione.

Inizio d’anno in discesa per i tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali: ecco quanto rendono oggi!

Arriviamo infine ai prodotti di investimento sul lungo periodo. Il buono 3×4 dal 28 dicembre ha mutato le condizioni economiche. Il rendimento effettivo annuo lordo al termine del 12° anno è oggi del 2,50% (il 2,22% netto).

Anche sul buono Ordinario CDP ha rivisto i rendimenti finali offerti. Da giorni il titolo paga il 2,75% lordo a scadenza (il 2,48% netto).

Situazione immutata, infine, tanto per il buono Dedicato ai Minori che per il buono Soluzione Futuro. Nel primo caso il rendimento annuo lordo può arrivare fino al 6,00%, il 5,50% netto. Il secondo, invece, è utile per chi intende costituirsi una rendita in 180 rate mensili dai 65 fino agli 80 anni di età.