Addio lago di Garda e di Como, adesso i Vip e i super ricchi vogliono la casa su questo lago

Dopo anni di semi oblio un altro grande e affascinante lago sta tornando alla ribalta. Compratori nazionali ma anche internazionali, qui cercano case e ville di lusso e anche opportunità di investimento.

L’Italia è ricca di laghi, i più famosi sono indiscutibilmente quello di Garda e di Como. Ma dopo anni di declino un altro grande lago sta tornando alla ribalta. Qui da qualche tempo il mercato immobiliare torna ad essere effervescente e i prezzi a risalire. Tuttavia le quotazioni sono ancora concorrenziali e le opportunità di investimento non mancano. Non solo, si nota anche una rinascita del turismo che spinge nuovi investitori a ristrutturare alberghi e residenze per accogliere un turismo esigente e di qualità.

Addio lago di Garda e di Como, adesso è il momento del Lago Maggiore

Il lago Maggiore sta diventando una delle mete più ambite dai compratori di immobili di prestigio. La bellezza naturale, la ricchezza storica e culturale, la qualità della vita e la vicinanza a Milano e alla Svizzera rappresentano un forte magnete. Dopo anni di crisi e stagnazione, il mercato immobiliare sul lago ha mostrato segni di ripresa e dinamismo. Cresce la domanda degli stranieri, che rappresentano la maggioranza degli acquirenti.

Secondo gli esperti dell’agenzia Engel & Völkers, leader nel settore degli immobili di lusso, questo trend positivo è iniziato nel 2022. Da un paio d’anni si nota una crescente richiesta di proprietà esclusive sulle sponde del lago, sia per uso residenziale che per investimento. Le tipologie più richieste sono le ville con vista lago, le dimore storiche. Ma anche le case di nuova costruzione con elevati standard energetici, i terreni edificabili e gli alberghi da ristrutturare.

Anche il settore turistico conosce una rinascita dopo anni di letargo

Il Maggiore offre anche diverse opportunità di business nel settore turistico-alberghiero. Il lago, infatti, sta vivendo una fase di rinnovamento e di adeguamento alle esigenze di una clientela sempre più esigente e facoltosa. Molte società straniere sono interessate ad acquistare alberghi o strutture ricettive da riconvertire in hotel di charme, bed and breakfast, agriturismi o residence. L’obiettivo è attrarre un nuovo turismo di qualità. E qui non è raro trovare già qualche Vip, come Renato Pozzetto, che sul lago Maggiore è nato e dove da qualche tempo ha aperto la sua locanda.

I prezzi degli immobili sul lago variano a seconda della posizione, della tipologia, delle condizioni e delle dimensioni. Tuttavia in generale sono inferiori a quelli delle località più note e turistiche del lago di Como o del Garda. La prossima estate molti potrebbero dire: addio lago di Garda, e scegliere Stresa, Verbania, Cannobio, Cannero Riviera, Arona, Angera e Laveno Mombello.