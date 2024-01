La prima settimana del 2024 ha visto il cambio euro dollaro perdere lo slancio rialzista soprattutto grazie alla forza del biglietto verde che si è rafforzato rispetto a tutte le principali valute mondiali. Quindi, inizia male l’anno per il cambio euro dollaro. A questo punto quali potrebbero essere gli scenari più probabili di breve e medio periodo? La parola all’analisi grafica.

Il dollaro è rimasto poco mosso venerdì dopo un rally in risposta a dati contrastanti che suggerivano che l’economia più grande del mondo mostrava sacche di debolezza ma rimaneva complessivamente resistente.

L’indice del dollaro è rimasto piatto a 102,43 nelle contrattazioni pomeridiane dopo aver toccato quota 103,10 sulla scia del rapporto sull’occupazione statunitense, più forte del previsto. Si tratta del massimo da metà dicembre.

Per la settimana, il dollaro ha guadagnato l’1,1%, registrando il miglior rialzo settimanale da metà luglio.

Inizia male l’anno per il cambio euro dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 5 gennaio l’ultimo prezzo del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stato a 1,094, in ribasso dello 0,05% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,88% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Sono bastate tre sedute consecutive al ribasso per far invertire la tendenza rialzista in corso. Allo stato attuale, quindi, il cambio euro dollaro punta al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. L’unica ancora di salvezza è rappresentata dal supporto che passa per area 1,0847. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire una nuova ripresa del rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,1028.

Time frame settimanale

Nel medio periodo la tendenza in corso è ancora rialzista. Tuttavia, la resistenza in area 1,1089 sta respingendo i tori facendo aumentare le probabilità per un’inversione di tendenza che verrebbe confermata da una chiusura settimanale inferiore a 1,0693.

I rialzisti, invece, potrebbero ripartire al rialzo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,1089.

