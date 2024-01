Pensioni minime, assegno sociale, trattamento minimo INPS, ecco i nuovi importi

Nuovo anno e nuovi importi per le pensioni e per i trattamenti erogati dall’INPS. Infatti per via dell’inflazione, ma non solo, salgono le cifre di tanti trattamenti che percepiscono i pensionati italiani o i titolari di trattamenti assistenziali.

Una nuova circolare dell’INPS illustra e conferma quanto cambia quest’anno alla voce più importante che interessa la popolazione, ovvero le cifre dei trattamenti.

Pensioni minime, assegno sociale e trattamento minimo INPS, ecco i nuovi importi

La pensione minima nel 2024 sale di importo, e lo fa oltre che per l’inflazione, anche per un aumento extra introdotto dai legislatori. Si arriva a 614,77 euro al mese e questo per via dell’adeguamento al tasso di inflazione, che è del 5,4% per tutti i trattamenti fino a 4 volte il minimo, e dell’extra aumento del 2,7%. In pratica, se le pensioni minime fossero salite solo in virtù dell’applicazione della perequazione, l’importo sarebbe arrivato a 598,61 euro. Invece grazie all’extra aumento prima citato, ecco che nel 2024 l’INPS erogherà pensioni minime da 614,77 euro al mese. Come si legge nella circolare n° 1 del 2024, emanata dall’INPS il 2 gennaio scorso, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale è riconosciuto in via transitoria un incremento di 2,7 punti percentuali.

Sale pure l’assegno sociale INPS nel 2024

Nella stessa circolare l’INPS mette in luce e conferma le modalità di adeguamento dei trattamenti al tasso di inflazione che rimangono al 100% solo per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo. Significa che man mano che sale la pensione si abbassa la percentuale di rivalutazione al tasso di inflazione pieno del 5,4%. Fino ad arrivare al 22% di 5,4% come rivalutazione per le prestazioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS. L’assegno sociale, sempre come conferma l’INPS salirà a 534,41 euro al mese. Pensioni minime, assegno sociale e trattamento minimo INPS, tutto aumenta nel 2024, e quindi, buone notizie per i beneficiari di queste prestazioni.