3 investimenti sicuri per guadagnare soldi nel 2024 minimizzando i rischi secondo Forbes

Hai messo da parte del denaro da investire in Borsa per il nuovo anno? Ecco i consigli della nota rivista Forbes in merito a degli investimenti che ti permetteranno di guadagnare altri soldi riducendo al minimo i rischi.

Investire in Borsa non è semplice, anzi, può rivelarsi molto rischioso. Questo lo sappiamo tutti e, per quanto le operazioni che ci si avvia a fare possano essere sicure, la possibilità di perdita di denaro anche minima è sempre dietro l’angolo. Tuttavia, operando in modo intelligente si può contribuire a ridurla.

La rivista Forbes ha consigliato ai suoi lettori degli investimenti sicuri per guadagnare soldi nel 2024. Cerchiamo di vederne alcuni.

3 investimenti sicuri per guadagnare soldi nel 2024: BFP

I BFP (Buoni fruttiferi postali) hanno un’alta sicurezza ed elevata liquidità. Garantiscono un rendimento fisso, giacché alla scadenza restituiscono il capitale iniziale con l’aggiunta degli interessi guadagnati nel tempo. A questi è anche garantito un regime di tassazione agevolata.

Fondi monetari

Anche questi hanno elevata sicurezza e liquidità. Sono fondi perfetti per gli investitori che devono gestire la liquidità a breve termine, in quanto detengono titoli di debito per un breve lasso di tempo e con una grande qualità redditizia. Rispetto ad alte opzioni, garantiscono una maggiore conservazione del capitale.

Conti deposito ad alto rendimento

Anche in questo caso stiamo parlando di una tipologia di investimento dall’elevata sicurezza e liquidità. I conti deposito ad alto rendimento sono perfetti per chi vuole proteggere i propri risparmi e ottenere un rendimento fisso garantito. Si tratta di una tipologia di conto bancario che offre tassi di interesse molto elevati.

Attenzione, però, a non investire del capitale in un conto deposito ad alto rendimento se non si è sicuri di potervelo mantenere fino alla scadenza del vincolo. In quel caso, come ricorda la nota rivista, potresti trovarti a pagare una penale.

Ecco, dunque, 3 investimenti sicuri per guadagnare soldi nel 2024 secondo Forbes.

