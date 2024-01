Inizia il nuovo anno per i mercati azionari-Foto da pixabay.com

Se andassimo a leggere tutte le previsioni fatte nello scorso anno dagli analisti internazionali, il 90% ed oltre si sono rivelate sbagliate. Chi aveva scritto di forti ribassi alle porte, fallimenti di istituzioni, severe recessioni economiche e ancora di più ha perso un treno che passa poche volte sui mercati. Un rialzo spettacolare di oltre il 20%, quando la media storica annuale è di circa l’11%. E oggi, per il nuovo anno mentre qualcuno inizi a parlare di bolla, altri parlano di rialzi o ribassi. Noi, come al solito, da studiosi della storia quali siamo, andremo a evidenziare il risultato dei nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi e quali potrebbero essere gli scenari all’orizzonte calcolando le medie storiche. Inizia il nuovo anno per i mercati azionari: ecco le date da segnarsi sul calendario, ma prima facciamo altre riflessioni e riportiamo altri dati.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 2 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.920

Eurostoxx Future

4.540

Ftse Mib Future

30.667

S&P500

4.742,83.

Come regolarsi invece per la settimana appena iniziata? Il trend rimarrà rialzista se le chiusure del 5 gennaio saranno superiori a:

Dax Future

16.795

Eurostoxx Future

4.530

Ftse Mib Future

30.480

S&P500

4.758.

Il 2023 e il 2024

L’anno appena passato era candidato a essere di forti rialzi, superiori al 20%. Il minimo doveva essere segnato nel primo trimestre mentre il massimo fra fine novembre e dicembre. Inoltre, entro il primo trimestre del 2023 doveva essere archiviato il minimo del decennio in corso.

Nel corso dei mesi queste ipotesi sono state rafforzate dagli indicatori sia coincidenti che predittivi e il rendimento ha ripettato le attese.

Per il nuovo anno si proiettano invece, rialzi da maggio in poi. Minimo annuale a maggio e massimo a dicembre. Rendimento atteso fra il 7 e il 10%.

Il nostro approccio storico ci fa indicare di anno in anno quali siano le date in cui si potranno verificare minimi e ,assimi assolut ie relativi.

Questa tecnica ci ha permesso di centrare i turning point negli ultimi 20 anni con affidabilità del 90%.

Ecco cosa è accaduto negli ultimi 2 anni:

Inizia il nuovo anno per i mercati azionari: ecco le date da segnarsi sul calendario

Le date per il prossimo anno sono le seguenti:

7 marzo, 18 aprile, 20 maggio,24 giugno, 11 ottobre e 19 dicembre. Quelle più importanti saranno il 20 maggio, il 24 giugno e il 11 ottobre.

Vedremo poi cosa accadrà.

