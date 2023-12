Le previsioni per il 2024 di Candriam e il ruolo difensivo chiave del settore healthcare - Foto da pexels.com

Dopo aver analizzato le previsioni degli analisti di ANIMA per il 2024, scopriamo invece quali sono le ipotesi di quelli di Candriam. In particolare, Antoine Hamoir e Rudi Van den Eyne sostegnono che il settore dell’healthcare potrebbe avere un ruolo chiave. Cerchiamo di capirne di più.

Cosa prevedono gli analisti per l’anno che verrà? Quest’oggi tratteremo le previsioni per il 2024 di Candriam, nota società di gestione patrimoniale.

Ad averle formulate sono Antoine Hamoir e Rudi Van den Eyne, che ricoprono i ruoli di Senior Fund Manager e Head of Thematic Global Equity.

Le previsioni per il 2024 di Candriam, una premessa

I due analisti sottolineano che il 2023 non è stato un anno molto positivo per il settore dell’healthcare, che in genere ricopre un importante ruolo difensivo ed è caratterizzato da una crescita sequenziale e stabile.

Tuttavia, questa situazione potrebbe mutare in positivo nel 2024, con la dissoluzione di alcuni ostacoli che gli hanno impedito di performare al meglio e di assumere un importante ruolo difensivo.

I fattori positivi

Nel 2024 si potrebbe assistere ad una crescita più lenta dei mercati e all’abbassamento dei tassi di interesse. Questo sarebbe uno scenario molto interessante per il settore della sanità. I tassi più bassi, infatti, aumenterebbero la fiducia degli investitori nei confronti delle società che producono biotecnologie, fonti di grande innovazione.

Si prevede, inoltre, che ci sarà una domanda molto forte di farmaci GLP-1 contro l’obesità, patologia che costituisce un vero e proprio problema sanitario globale. Dopo 100 anni di insuccessi, sottolineano gli analisti, è stato finalmente approvata una nuova classe di farmaci capace di offrire per la prima volta nella storia trattamenti efficaci per la perdita di peso.

Le problematiche

Quindi, i due analisti di Candriam sono molto ottimisti nei confronti di una parte del settore sanitario. Nel loro rapporto, sottolineano però che gli investitori temono che la diffusione di questi nuovi farmaci e la riduzione dei pazienti obesi porterà una minore domanda di dispositivi cardiovascolari e impianti ortopedici.

Questo basterà a scongiurare la crescita del settore healthcare? Non è detto, dal momento in cui la richiesta di dispositivi cardiovascolari e impianti ortopedici non proviene soltanto da pazienti obesi.

