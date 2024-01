Su quali obbligazioni investire nel 2024? Ecco l’opinione di Stash Graham

Secondo Forbes, il 2024 potrebbe segnare un ritorno delle obbligazioni nella maggior parte dei portafogli degli investitori. Il motivo? L’attuale scenario caratterizzato da tassi di interesse piuttosto elevati che, per la nota rivista, potrebbe durare ancora a lungo. Cerchiamo quindi di capire quali potrebbero essere le obbligazioni più interessanti da aggiungere al proprio portafoglio.

Su quali obbligazioni investire nel 2024? Gli esperti considerano di prendere in considerazione quelle societarie e a breve termine, a tassi superiori ai Buoni del Tesoro, che in questo momento hanno anche rendimenti superiori al 5%.

I motivi per fare questa scelta sono molto semplici. Prima di tutto, abbassare i rischi dovuti agli elevati tassi d’interesse, ma anche ottenere dei rendimenti più elevati. Un sostenitore di tale scelta è anche Stash Graham, il managing director di Graham Capital Wealth Manager. Ecco cosa ha dichiarato.

Su quali obbligazioni investire nel 2024? L’opinione di Stash Graham

Per Graham, l’investitore paziente dovrebbe acquistare obbligazioni societarie di buona qualità a breve scadenze e con rendimenti pari o superiori al 6%.

In questo modo, si aumenterebbe la possibilità di guadagnare e si ridurrebbe il rischio di fare delle perdite, oltre a rafforzare il proprio patrimonio a reddito fisso.

Il ritorno del portafoglio 60/40

Abbiamo dunque visto l’opinione di Graham in merito alle obbligazioni. Gli investitori dovrebbero però anche valutare, come sostengono gli esperti, un ritorno del classico portafoglio 60/40.

Si tratta di un portafoglio costituito per il 60% di azioni e per il 40% di obbligazioni. Questa formula è stata accantonata dopo akcuni anni in cui si era rivelata poco vantaggiosa. Tuttavia, potrebbe rivelarsi una scelta vincente nel 2024. Obbligazioni e azioni sono due asset class caratterizzate da una correlazione negativa. In parole più semplici, quando le azioni vanno male le obbligazioni compensano e viceversa.

