Pensione 2024 con l’APE sociale, ecco la guida e i beneficiari dell’anticipo

Ormai tutto è definito, anche le novità pensionistiche della Legge di Bilancio. Infatti la manovra finanziaria del Governo è ufficialmente stata approvata dal Parlamento. Con la seconda lettura a testo bloccato l’ok alla manovra è arrivato alla Camera ed è passato a larga maggioranza. Significa che per i lavoratori ci sarà ancora la possibilità di sfruttare l’APE sociale pure nel 2024. Ma non senza alcune novità che adesso andremo ad analizzare.

Pensione 2024 con l’APE sociale, ecco a chi è rivolta

L’APE sociale nel 2024 permetterà il pensionamento anticipato a chi compie almeno 63 anni e 5 mesi. Si tratta di un inasprimento di 5 mesi rispetto all’età pensionabile della misura in vigore fino al 2023 (63 anni, ndr). La misura non è altro che un reddito ponte o una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia ordinaria. Infatti si percepisce fino al raggiungimento dei 67 anni di età. La platea dei beneficiari è la seguente:

invalidi;

caregivers;

disoccupati;

addetti ai lavori gravosi.

Come prenderla

Se l’interessato rientra tra gli invalidi, deve essere riconosciuto tale da una commissione medica invalidi civili dell’ASL ed in misura non inferiore al 74%. Per gli invalidi servono 30 anni di contributi come per i disoccupati e i caregivers. Chi rientra tra i disoccupati deve aver terminato di percepire l’indennità per disoccupati meglio conosciuta come NASPI. Chi non ha preso la NASPI perché per esempio, si è dimesso volontariamente dal posto di lavoro non può percepire l’APE. Il caregiver invece, deve aver iniziato ad assistere il parente stretto disabile grave sotto la Legge 104 da almeno 6 mesi (anche la convivenza con il disabile da 6 mesi almeno).

Servono 36 anni di contributi per i lavori gravosi, senza distinzioni tra le 15 categorie. Infatti viene meno l’estensione 2022 e 2023 a più attività lavorative. Si ritorna alla 15 iniziali. L’attività gravosa deve essere stata svolta per 7 degli ultimi 10 anni di carriera. Oppure per 6 degli ultimi 7 anni. L’importo massimo di pensione con l’APE sociale per tutta la durata dell’anticipo non può superare i 1.500 euro al mese. E il pensionato che prende l’APE non può lavorare se non saltuariamente rientrando nel lavoro autonomo occasionale fino al tetto massimo di 5.000 euro di reddito aggiuntivo. Ecco i requisiti per la pensione 2024 con l’APE sociale.