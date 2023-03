Infoltire le sopracciglia con microblading, laminazione o dermopigmentazione? Ecco le differenze e quale scegliere

Le sopracciglia svolgono un ruolo prezioso sul nostro volto perché definiscono completamente i nostri lineamenti. Purtroppo non tutti abbiamo sopracciglia definite e omogenee di natura, il che ci porta spesso a intervenire. Per avere sopracciglia perfette esistono diverse tecniche: microblading, dermopigmentazione, laminazione, ma sappiamo davvero cosa le differenzia? Quanto costano e qual è la loro durata? Diamo una risposta a tutti questi quesiti per scegliere consapevolmente.

Le sopracciglia ricoprono l’arcata al di sopra degli occhi dunque influiscono particolarmente sul nostro sguardo. Basta un peletto fuori posto per renderlo più torvo o triste.

Importante quindi far sì che ci valorizzino, che ben si combinino con il nostro volto e soprattutto che esaltino i nostri occhi.

Dobbiamo quindi prima trovare la forma giusta, da lì definirle e mantenerle nel tempo. Altresì bisognerà avere cura di ordinarle e riempire gli spazi vuoti. Possiamo farlo servendoci di matite e mascara per sopracciglia, ma se cerchiamo soluzioni a lungo termine converrà valutare un apposito trattamento estetico. Vediamo quindi quale faccia al caso nostro, se infoltire le sopracciglia con microblading, laminazione o dermopigmentazione.

Tecniche a confronto

Dermopigmentazione e microblading spesso sono confusi, in realtà seppure simili sono differenti. Cominciamo col dire che ambedue non sono permanenti ma

semipermanenti.

La dermopigmentazione assomiglia al tatuaggio, ma non bisogna credere sia l’identica cosa, variano gli inchiostri nonché gli aghi utilizzati. Infatti si realizza tramite una macchina, il dermografo, che va a depositare il colore sotto pelle per riempire e definire le sopracciglia. In realtà è una tecnica che si utilizza anche per altre parti, quale cuoio capelluto, cicatrici e labbra.

Sulle sopracciglia può durare fino a un anno, dipenderà anche dal tipo di pelle. A distanza di un mesetto circa dalla prima seduta, che dura circa un paio d’ore, ne dovrà seguire una seconda di rinforzo. Inoltre richiederà nel tempo dei ritocchi.

A seconda anche dell’intervento richiesto e dagli specialisti variano i costi.

Si partirebbe solitamente dai 400 euro per la prima seduta, sui 200 euro per la successiva e i ritocchi si aggirerebbero sui 100 euro.

Il microblading invece si effettua manualmente tramite alcune piccole lame che creerebbero una sorta di taglietti da riempire con colore, l’effetto sarebbe estremamente naturale quindi. Le si disegna pelo per pelo. Gli inchiostri penetrerebbero meno in profondità, avrebbe dunque una durata leggermente inferiore alla dermopigmentazione. Anche in questo caso i prezzi variano, di base la prima seduta avrebbe un costo attorno attorno ai 300 euro. Servirà una seconda seduta a un prezzo più lieve, i ritocchi starebbero attorno ai 100 euro.

Infoltire le sopracciglia con microblading, laminazione o dermopigmentazione: tutto quello che devi sapere

La laminazione è la tecnica più soft nonché indolore. La seduta durerebbe attorno a un’ora, durante la quale si stenderebbero diversi prodotti e una tinta sulle sopracciglia. Al pari delle altre modella le sopracciglia, ne ravviva il colore e le infoltisce. Il trattamento durerebbe un mesetto e va ripetuto con una certa costanza. Mediamente ogni seduta partirebbe da 50 euro circa.

Nella scelta di un trattamento piuttosto che un altro dobbiamo valutare soggettivamente. Considerare se vogliamo un effetto più duraturo, più invasivo, tempo e budget a disposizione.

Inoltre dovranno guidarci anche specialisti del settore che sapranno indicarci il più adatto alla nostra pelle.

Teniamo presente infine che se il risultato non dovesse soddisfarci, per rimuovere le prime due tecniche servirebbe il laser.