Doccia e tenda sono due delle parti dei nostri bagni che più hanno bisogno di manutenzione. Inoltre, oltre a essere faticoso, a volte per pulire la doccia sembra essere necessario strofinare con molta forza, senza magari neanche ottenere quella brillantezza sperata.

Il risultato sono braccia doloranti e una doccia che, purché pulita, non è mai splendente come la desidereremmo noi. Per tale motivo, oggi proponiamo un trucchetto incredibile per pulire la doccia e la tendina da doccia, con un prodotto jolly che ci aiuterà notevolmente nell’impresa. Scopriamolo insieme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infallibile trucchetto per avere doccia e tenda sempre brillanti e come nuove

Potrà sembrare incredibile e probabilmente non ci avremmo neanche mai pensato, ma un’ottima alleata per la pulizia della doccia può essere una comunissima pastiglietta per la lavastoviglie.

Pulire residui di calcare, bagnoschiuma e shampoo può essere molto faticoso, sia nella doccia che nella tenda o nel box di vetro. Ma con questo infallibile trucchetto per avere doccia e tenda brillanti e come nuove, non sarà più un incubo.

Tutto quello che bisognerà fare è munirsi di una spugna bianca e una tavoletta per lavastoviglie; inumidiamo a questo punto la spugna con la tavoletta e iniziamo a strofinarla su doccia, box o tenda. Per il risciacquo è preferibile utilizzare l’acqua calda, per aumentare l’azione antibatterica. Ed ecco fatto, doccia e tenda/box come nuovi!

Facciamo attenzione

Siccome le pastigliette per lavastoviglie non sono un detersivo studiato per la pulizia manuale, è sempre meglio indossare i guanti e proteggere la nostra pelle. Le pastigliette sono infatti dei detersivi molto potenti e dal potere antibatterico e sbiancante, ma non vogliamo certo che causino problemi alle nostre mani.

Questo piccolo trucco, inoltre, è stato provato anche per pulire l’interno e lo sportello del forno da cucina, con risultati davvero ottimi. Dunque, una pastiglia per lavastoviglie e una spugna è davvero la combo di cui non sapevamo di aver bisogno per far brillare e profumare le nostre superfici.

Se cerchiamo invece altri metodi contro le muffe della doccia, consigliamo l’ovatta e una miscela miracolosa.