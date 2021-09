Se c’è qualcosa che i recenti accadimenti nel Mondo ci hanno insegnato è che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto cambia. Questo concetto potrebbe essere applicato al Mondo nel commercio che, a seguito della pandemia, ha trovato nuovi sbocchi online. Per il settore vinicolo, ad esempio, siti e App che lo commerciano hanno avuto una vera e propria esplosione, permettendo anche ai meno esperti, di avere ottime bottiglie a prezzi ragionevoli. Così come per il mangiare, infatti, pensare che sia possibile bere bene solo spendendo una fortuna, è un grande errore. Infatti, ecco 4 straordinari vini premiati ma economici da comprare subito su internet.

Gusto assoluto ad un prezzo contenuto

Nell’infinito mare magnum di piattaforme online, abbiamo scelto a titolo esemplificativo vino.com, ma le opzioni sono veramente infinite. I vini che consiglieremo, sono stati tutti premiati o giudicati dai miglior sommelier del Mondo.

Partiamo da un grande vino, perfetto per gli amanti dei vini strutturati e rotondi ma di grande eleganza. È il caso del Valpolicella Ripasso DOCG 2018 Dal Moro, che regala un gusto pieno di frutta matura, come le prugne, e spezie dolci. Il passaggio in botte, poi, aiuta a completare lo spettro gusto-olfattivo. Il vino è disponibile a 9,90 euro.

Gewurztraminer

Questo è uno dei 4 vitigni definiti aromatici. Il Gewurztraminer Alto Adige DOC Blumenfeld 2020, sprigiona una netta sensazione di litchi, fiori bianchi e pompelmo rosa. Vino spettacolare disponibile a 10,90 euro, può accompagnare crudi di crostacei o piatti più strutturati.

Montepulciano d’Abruzzo

Il miglior sommelier del Mondo 2010, Luca Gardini, ha dato a questo vino un punteggio di 93/100. Stiamo parlando del Montepulciano d’Abruzzo DOC 2019 Villa da Filicaja. Il vitigno utilizzato è Montepulciano in purezza, che regala nella bottiglia frutta rossa matura, quasi in confettura, spezie e vaniglia. Il gusto è persistente, rotondo, pieno ed elegante. Un gran vino a 9,50 euro da abbinare, ad esempio a queste 3 economicissime bistecche più buone di un filetto.

Chardonnay il vino d’autore

Per fama e storia, le cantine Antinori sono un’istituzione nel settore del vino, producendo alcune delle bottiglie più note al Mondo. Tuttavia, con soli 13,90 euro potremo portarci a casa il Bramìto della Sala, vino cadetto del più noto Cervaro della Sala. Il vino fa un breve passaggio in botte che, insieme alla macerazione dona struttura e corpo, sprigionando profumi di frutta tropicale e agrumi, con finale sapido.

Concludiamo approdando in Sicilia proponendo un prodotto davvero valido per rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando di Anthìlia di Donnafugata. Perfetto con primi piatti di pesce e crudi, il vino è minerale e fruttato, su tutti emergono pesca, pera ed agrumi. Un vino davvero strepitoso per 8,90 euro.