La presenza di muffa in bagno è un problema molto comune. Inizialmente si formano dei piccoli puntini scuri, poi si allargano fino a diventare delle macchie vere e proprie. Queste sono formate da batteri e spore che si nutrono di acqua e materiali organici, e se si disperdono nell’aria e vengono inalati diventano dannosi per la salute. La muffa non è, quindi, solo antiestetica.

La causa principale della sua formazione è la condensa, ossia l’umidità proveniente dagli sbalzi termici, che molto spesso sono prodotti dagli stessi abitanti della casa. Un esempio su tutti può essere quando, non avendo scaldato a sufficienza il bagno, si lascia scorrere per lungo tempo l’acqua calda della doccia senza poi arieggiare.

I punti del bagno in cui più spesso si annidano le spore sono nella doccia, nella vasca, negli angoli del soffitto, sui telai delle finestre e sulle fughe tra le piastrelle. In questo articolo, nello specifico, verrà spiegato come eliminare la muffa nella doccia con dell’ovatta e una miscela miracolosa, anche se cercare di evitarne la formazione sarebbe meglio.

Come prevenire la muffa

Giornalmente bisognerebbe adottare piccoli accorgimenti per mantenere un bagno sempre pulito, sicuro e sano, riducendo l’umidità e prevenendo così la comparsa di muffe o la crescita se già ci sono.

Ecco alcuni consigli:

Arieggiare sempre l’ambiente

Utilizzare un termoventilatore mentre si fa la doccia e anche mezz’ora dopo

Non stendere il bucato

Usare un deumidificatore e se non lo si ha si può mettere una ciotola di sale grosso utile ad assorbire l’umidità in eccesso

Cambiare spesso asciugamano e tappeti.

Se tutto ciò non dovese essere sufficiente bisognerà intervenire!

Come eliminare la muffa nella doccia con dell’ovatta e una miscela miracolosa

Come abbiamo visto uno dei posti in cui più facilmente si assiste alla formazione di muffe è il silicone della doccia o della vasca. Con questi pochi ingredienti di facile reperibilità e poco costosi si può ottenere un rimedio naturale per eliminarle:

500 ml di acqua

1 cucchiaio e mezzo di acqua ossigenata al 3%

1 cucchiaio e mezzo di sale fino

2 cucchiai di bicarbonato

Ovatta.

Bisogna sciogliere sale e bicarbonato nell’acqua e dopo aggiungere l’acqua ossigenata avendo l’accortezza di usare dei guanti, perché quest’ultima potrebbe irritare la pelle. Una volta ottenuta la miscela si immerge l’ovatta e la si applica, completamente impregnata, sulle macchie. Si lascia agire per un’ora e poi si controlla che la muffa sia sparita, altrimenti bisogna farla agire ancora un po’. Infine si rimuove l’ovatta, si risciacqua per bene e poi si pulisce il bagno come di consueto.

Questo rimedio è indicato per intervenire su piccole macchie di muffa. Se la zona colpita è più ampia bisogna rivolgersi tempestivamente ad un professionista, ricordando che le spore possono provocare allergie respiratorie anche importanti, soprattutto nei bambini e negli anziani.