Esistono delle prestazioni economiche assistenziali che l’INPS eroga in favore della persona con determinata patologia o condizione invalidante. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano quando è possibile ottenere l’indennità mensile INPS di 258 euro al mese per chi soffre di questa disfunzione sensoriale. Stiamo parlando dell’indennità di comunicazione e di seguito ci occuperemo di capire quali sono possibili beneficiari.

Criteri di compatibilità e incompatibilità dell’indennizzo mensile

L’INPS concede 258 euro al mese oltre alla pensione di invalidità in questi casi in cui è possibile richiedere l’indennità di comunicazione. Ebbene, quando e per quali casi è possibile richiederla? Quando si parla di indennità di comunicazione, si fa riferimento ad una prestazione economico-assistenziale che l’INPS eroga mensilmente in favore di coloro affetti da sordità. Questo tipo di trattamento economico si assegna in seguito a richiesta dell’interessato e non risente di limiti di reddito. A seguito della concessione, l’INPS rilascia un assegno per 12 mensilità che subisce alcune variazioni ogi anno.

Nel 2020, ad esempio, l’importo mensile stabilito corrisponde a 258 euro. L’indennizzo è cumulabile con la pensione di invalidità o per ciechi, ecco perché è possibile percepire tale quota in aggiunta. Inoltre, l’indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e di ricovero della persona. Al contrario, non si ammette la compatibilità con l’indennità di frequenza né con le invalidità di lavoro, guerra o servizio. L’indennità mensile INPS di 258 euro al mese per chi soffre di questa disfunzione si riceve se sono presenti dei precisi requisiti medico-clinici.

Indennità mensile INPS di 258 euro al mese per chi soffre di questa disfunzione

Secondo quanto prevedono le tabelle, è necessario che si riconosca il soggetto come affetto da ipoacusia marcata. I gradi variano in base all’età. Per quanto riguarda i minori di 12 anni, si accetta l’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media. Questa condizione deve verificarsi tra le frequenze da 500, 1.000 o 2.000 megahertz nell’orecchio migliore. Nel caso di persone di età superiore ai 12 anni, l’ipoacusia deve essere pari a 75 decibel o superiore. Inoltre, l’insorgenza dell’ipoacusia deve essere riconducibile ad una età precedente il 12° anno. In tal caso, sarà possibile anche ricevere la pensione di invalidità per i sordi.

Possono fare richiesta di indennità di comunicazione: i cittadini italiani o UE, o gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE; coloro a cui si riconosce la condizione di sordomuto; le persone che presentino tale patologia o menomazione indipendentemente dall’età; inoltre, come abbiamo detto, la richiesta è realizzabile indipendentemente dall’età. Ecco, dunque, quando si riceve l’indennità mensile INPS di 258 euro al mese per chi soffre di questa disfunzione sensoriale.

