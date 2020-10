Molti spesso di domandano se la tessera sanitaria si possa considerare un documento di riconoscimento al pari della patente o della carta di identità. In questa guida gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai Lettori i principali aspetti di tale scheda e quali sono le sue principali caratteristiche.

Cosa si può fare con la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è un documento di riconoscimento valido? Sembra una domanda quasi amletica, in realtà esiste una risposta netta e chiara all’interrogativo. Prima, però, di capire se si possa utilizzare la tessera come documento di riconoscimento, cerchiamo di capire quali sono le sue principali funzioni.

La tessera sanitaria, utile anche come Carta nazionale dei servizi, è un documento che lo Stato rilascia gratuitamente a ciascun cittadino. Si mostra particolarmente utile a garantire alla persona il diritto all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione europea o di quelli con accordo. Sulla tessera sanitaria, come si osserva, compaiono un chip ed una banda magnetica che servono ad identificare i dati dell’utente e il suo codice fiscale. Questo significa che ogni tessera sanitaria è associabile ad una persona indistintamente e non è cedibile per alcuna ragione. Ebbene, questo vuol dire che la tessera sanitaria è un documento di riconoscimento valido? Cosa dice la Legge in merito?

La tessera sanitaria è un documento di riconoscimento valido?

La risposta alla domanda è negativa. Quindi no, la tessera sanitaria non vale come documento di identità. Perché? La ragione risiede nel fatto che, sebbene risulti identificativa per alcuni dati, la tessera sanitaria non presenta la foto del titolare. Questo importante dato mancante non le conferisce il titolo di documento di riconoscimento. Ciò nonostante, è utile sapere che, malgrado l’assenza della foto, la tessera sanitaria può essere utile per l’accesso ai servizi sanitari online della Pubblica Amministrazione.

