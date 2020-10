La seduta positiva di venerdì di Piazza Affari, potrebbe avere effetti positivi non solo nella giornata di oggi ma per tutta l’ottava. A favorire questo pensiero non è solo l’impostazione tecnica dei prezzi dell’indice, ma anche la chiusura positiva delle Borse europee. A cui va aggiunta la chiusura in rialzo di Wall Street, sempre nella seduta di venerdì, anche se di misura. Infatti S&P500 e Nasdaq hanno chiuso in rialzo dello 0,3% e solo il Dow Jones ha terminato in calo dello 0,1%.

Perché questi due eventi caratterizzeranno la settimana della Borsa

Più avanti nell’articolo l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa indicherà i livelli chiave dell’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) da monitorare per la seduta di oggi. Ma prima di addentarci coi numeri, è importante avere ben chiaro il contesto in cui le Borse si stanno muovendo.

Prima di tutto occorre sottolineare che i mercati stanno, come si suole dire, navigando a vista. Non c’è in questo momento una chiara visione per il medio periodo. Da qui alla fine dell’anno ci sono due eventi molto importanti che potranno condizionare fortemente le quotazioni.

Il primo è quello della pandemia. Il Covid sta rialzando la testa ovunque nel mondo (meno che in Cina, molto curiosamente). In molti Paesi, specie in Europa, siamo a livello di guardia.

Presto potrebbero arrivare nuovi blocchi totali delle attività, anche se temporanei, magari solo di qualche settimana. Ma con impatti imprevedibili sulla crescita economica. E ovviamente questo sarà un deterrente alla crescita delle quotazioni.

Le prospettive del listino milanese

Inoltre, tra una settimana ci saranno le elezioni americane e il risultato potrebbe impattare in modo significativo sui mercati azionari. Prima su Wall Street e di riflesso sulle Borse europee.

Dopo avere visto perché questi due eventi caratterizzeranno la settimana della Borsa, concentriamoci sulle prospettive del listino milanese, in particolare per la seduta di oggi.

Piazza Affari riparte con le due ultime sedute che hanno mostrato una certa forza relativa. A quota 19.400 punti l’indice Ftse Mib trova una resistenza che, non a caso, ha impedito venerdì ai prezzi di proseguire nel rialzo.

Il superamento dei 19.400 punti potrà spingere i prezzi fino a 19.550/19.600 punti e oltre fino in area 19.750 punti. Mentre al ribasso i primi segnali di calo arriverebbero sotto 19.150 punti, che potrebbero spingere l’indice fino in area 19.000 punti.

