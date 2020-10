Coprifuoco con i militari in strada, ma niente incubo di un nuovo lockdown. Sono queste infatti le attese per il nuovo DPCM. Che è pronto per essere approvato dal Consiglio dei ministri. Incubo nuovo lockdown lascia il posto al coprifuoco con i militari in strada. Ovverosia ad una sorta di lockdown morbido. Che si rende comunque necessario dopo l’aumento del ritmo dei contagi. Quelli da Covid-19 nel nostro Paese. Che ieri sono stati ben 2.844 nelle 24 ore.

Incubo nuovo lockdown lascia il posto al coprifuoco e proroga stato di emergenza

E così nel DPCM il Governo italiano, tra l’altro, si giocherà la carta dei militari. Che saranno chiamati a vigilare contro gli assembramenti ed a far rispettare le nuove restrizioni. Attesa inoltre pure la stretta sulla movida.

Ed a tal fine si punta all’imposizione della chiusura dei locali entro le ore 23. Incubo nuovo lockdown lascia il posto al coprifuoco con i militari in strada. Ma anche proroga dello stato di emergenza non fino alla fine dell’anno. Ma con ogni probabilità fino a tutto il mese di gennaio del 2021.

Lockdown morbido tra obbligo di mascherina all’aperto e chiusure entro le ore 23

Il lockdown morbido dovrebbe prevedere pure il ripristino dell’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale. Ed una stretta sulle presenze agli eventi all’aperto ed al chiuso. Ma c’è attesa soprattutto su quali attività commerciali saranno costrette a chiudere entro le ore 23.

Al riguardo sembra scontata la stretta sui bar e sui ristoranti. Ma anche per le palestre e per le discoteche. Stessa sorte è probabile pure per i cinema e per i teatri. Con la conseguenza che molte attività commerciali rischiano nuovamente grosse difficoltà. Ancor prima di essersi riprese dal periodo di chiusura a causa del lockdown.

L’obiettivo del Governo italiano è chiaro. Ed è quello di evitare che la curva del contagio schizzi a livelli tali da generare non più solo preoccupazione. Ma anche allarme accompagnato negli ospedali da terapie intensive di nuovo sotto pressione. Per esempio, non molto lontano da noi, in Francia, ieri i contagi da Covid-19 sono stati quasi 17.000. In un solo giorno. Così come l’America è in questo momento con il fiato sospeso. Dopo la positività al coronavirus del presidente Donald Trump.