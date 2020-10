Talune infrazioni per violazione del Codice della Strada prevedono come sanzione accessoria la decurtazione dei punti dalla patente. La sanzione accessoria si aggiunge a quella principale, con la conseguenza che si accompagna alla sanzione economica ma non può mai sussistere da sola. Pertanto, l’annullamento della sanzione principale determina anche l’estinzione di quella accessoria. Quindi, vediamo più precisamente, come vengono decurtati i punti dalla patente di guida. La decurtazione viene comunicata nello stesso verbale in cui viene contestata l’infrazione, tuttavia, materialmente essa non è immediata. In pratica, dopo la constatazione dell’infrazione o la notifica del verbale, l’organo che ha provveduto all’accertamento ne dà notizia, all’Anagrafe Nazionale Degli Abilitati alla Guida. Di solito, questa comunicazione viene fatta solo decorsi i termini per l’impugnazione del verbale. In particolare, essi sono 30 giorni se il ricorso viene presentato al Giudice di Pace e 60 se proposto al Prefetto.

Procedura per la decurtazione dei punti

Quindi, si è chiarito che l’ente che ha elevato il verbale, deve effettuare la comunicazione per la decurtazione dei punti. Sarà, quindi, dal momento dell’avvenuta comunicazione che la sanzione diventerà definitiva. Detta comunicazione deve essere fatta all’Anagrafe Nazionale Degli Abilitati alla Giuda, per via telematica. Una volta comunicati i dati del conducente, il Ministero dei Trasporti invierà al trasgressore la comunicazione della variazione del punteggio sulla patente. Sul punto, si precisa che anche se il Codice della Strada prevede che detta comunicazione è obbligatoria, la sua omissione non comporta la nullità della sanzione. Ecco perché, talvolta, essa viene fatta a mezzo di lettera ordinaria, anziché di raccomandata.

Valore della comunicazione sulla decurtazione dei punti

Quindi, come chiarito anche dal Ministero dei Trasporti, la comunicazione di avvenuta decurtazione di punti patente non ha alcun valore legale. Di conseguenza, alla domanda: come vengono decurtati i punti dalla patente di guida? la risposta è chiara. Cioè, sarà con il verbale di accertamento notificato al trasgressore che avrà effetto, nei suoi riguardi, siffatta detrazione di punti. Proprio per questa ragione, gli automobilisti che hanno tentato di giocarsi la carta della mancata comunicazione, relativa alla decurtazione dei punti, non l’hanno avuta vinta.

Tant’è che, anche il Consiglio di Stato, si è pronunciato in senso sfavorevole al riguardo, chiarendo che l’avviso postale è un atto semplicemente informativo. Pertanto, non trattandosi di un provvedimento, esso non può essere neppure impugnato o contestato. In conclusione, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida è conseguenza dell’accertamento derivante dal verbale di contestazione dell’infrazione. In esso, infatti, è già contenuta l’informazione circa la decurtazione dei punti. Rispetto a ciò, la comunicazione postale della decurtazione del punteggio è un atto privo di rilevanza giuridica, con tutte le conseguenze del caso.