Ognuno di noi vorrebbe sempre vedere la propria casa lucente e pulita alla perfezione. E spesso ci mettiamo ore e ore di fatica e impegno per poter raggiungere questo risultato. Il problema, però, sorge quando, nonostante tutto il tempo dedicato alle pulizie, la nostra casa non sembra assoluta splendente come dovrebbe. Questo accade soprattutto quando parliamo di lavandini, box doccia, sanitari e superfici varie, che sembrano sommerse da macchie di calcare che non riusciamo proprio a togliere. In questo caso, però, dobbiamo ingegnarci e trovare dei piccoli trucchi, che possano darci una mano a risolvere la situazione.

Come eliminare le incrostazioni da WC, box doccia o lavandino con i rimedi della nonna che anche in questo caso arrivano in nostro soccorso

In realtà, invece di faticare come mai prima e impiegare tutto il nostro tempo nelle pulizie domestiche, potremmo affidarci a semplici soluzioni casalinghe. Queste arrivano direttamente dai consigli delle vecchie generazioni, e sono state sperimentate da nonne e nonni in passato. Quindi, sicuramente, metterle in pratica non ci costerà assolutamente nulla. Per esempio, se notiamo delle macchie di calcare che sembrano impossibili da eliminare sul nostro WC, potremmo usare un rimedio naturale. E ne abbiamo consigliato proprio uno, che potrebbe rivelarsi davvero efficace, in questo nostro precedente articolo. O ancora, se dovessimo avere problemi con la pulizia del lavandino, ci sarebbe un’altra soluzione casalinga formidabile, come abbiamo indicato in questo articolo.

Incrostazioni di calcare e aloni sul box doccia saranno solo un ricordo lontanissimo grazie a un rimedio della nonna davvero efficace

Oggi ci concentriamo su un altro rimedio per eliminare calcare e aloni dal box doccia. Ci serviranno, di base, due ingredienti fondamentali. Il bicarbonato, fedele alleato delle pulizie, e l’olio essenziale di arancia. Il primo, infatti, ci aiuterebbe ad eliminare il calcare in superficie, lasciando pulita la superficie del box doccia. Il secondo, invece, non solo donerebbe un profumo incredibile al nostro bagno, ma avrebbe anche funzione di sgrassante. Quindi, usandolo, potremmo non solo dire addio ai residui delle macchie di calcare, ma anche agli aloni che spesso rimangono sulla superficie dopo le pulizie. Dunque, l’azione combinata di questi due ingredienti si rivelerà un vero portento.

In una bacinella, versiamo del bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale di arancia. Mescoliamo il tutto e usiamo la pasta che ne verrà fuori per sfregare le macchie di calcare, che vedremo sulla doccia. Facciamo la stessa cosa sugli aloni e, se non dovessero sparire, continuiamo a strofinare solo con l’olio essenziale di arancia per eliminarli del tutto. Dunque questo rimedio ci aiuterà ad eliminerà incrostazioni di calcare e aloni sul box doccia.