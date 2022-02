Le scarpe da ginnastica così come quelle in tessuto con il passare del tempo, gli usi frequenti tendono a macchiarsi e a sporcarsi. Pulirle però non sempre è un’impresa semplice al contrario a volte si rivela davvero un’impresa ardua, in quanto si rovinano facilmente.

Ma allora come fare per pulire le scarpe da ginnastica senza rovinarle? E per far tornare le scarpe bianche perfettamente brillanti e senza macchie?

Come lavare le scarpe bianche in lavatrice con poche e semplici mosse senza cadere nei banali errori che le danneggiano definitivamente

Per un lavaggio sicuro bastano poche e semplici mosse prima di riporle in lavatrice e durante il lavaggio.

La prima cosa da fare è togliere lacci e suola interna, successivamente le scarpe vanno riposte in un sacchetto di tela. Questo gesto è fondamentale per proteggerle dagli urti e dallo sfregamento durante il lavaggio. Il lavaggio va poi effettuato con un ciclo per capi delicati a 30 gradi, con l’aggiunta di detersivo liquido all’interno dell’apposita vaschetta. Inoltre meglio escludere la centrifuga dal ciclo di lavaggio.

La centrifuga può essere effettuata solo in caso di scarpe costituite da materiali resistenti. Ma va utilizzata riducendo i giri al minimo, questo perché questo programma tende a stressare i tessuti.

Il lavaggio delle scarpe bianche

Per il lavaggio delle scarpe bianche il procedimento è leggermente più specifico. Infatti le scarpe si devono prima pre-trattate con qualche spruzzo di sgrassatore e poi strofinate con un panno umido. Successivamente prima di riporle in lavatrice occorre sempre metterle in un sacchetto. Avviare il ciclo di lavaggio per capi delicati o quello sport.

Per il lavaggio a mano invece possiamo utilizzare dell’acqua tiepida e del sapone di Marsiglia. Facendo attenzione a non esagerare con gli sfregamenti.

Come asciugare le scarpe

Prima di esporle al sole dopo il lavaggio meglio tamponarle con un panno. Successivamente si espongono lontano dalla luce diretta del sole, pena un ingiallimento permanente dei tessuti. Questo errore è molto comune tuttavia è anche l’errore che più compromette l’integrità delle scarpe. Infatti una volta macchiate sarà quasi impossibile tornare indietro.

Inoltre prima di esporle al sole meglio riempirle con carta, così che possano mantenere la forma originaria. L’unica premura è quella di non utilizzare la carta stampata per evitare che l’inchiostro macchi la scarpa.

Chicche di brillantezza

Se dopo il lavaggio le scarpe dovessero apparire ancora macchiate, effettuare degli sfregamenti con un vecchio spazzolino e dell’acqua tiepida. Mentre se la parte di gomma dovesse ancora presentare dei graffi scuri eliminarli con l’aiuto della gomma per cancellare. Per eliminare graffi e macchie dalla gomma possiamo anche imbibire un batuffolo di cotone con l’aceto e sfregarlo sulla macchia. Essendo un prodotto aggressivo prima di utilizzarlo sull’intera scarpa trattare una piccola zona, se il risultato è ottimale e la scarpa non si macchia procedere con l’operazione.

Errori da evitare

Evitare di lavare insieme più di 2 paia di scarpe alla volta. Utilizzare detersivi troppo aggressivi e lavaggi ad alte temperature. Evitare di utilizzare il detersivo in polvere che può lasciare delle macchie ed è difficile da rimuovere. Evitare di mettere le scarpe ad asciugare vicino a fonti di calore

Ecco, dunque, come lavare le scarpe bianche in lavatrice usando poche e semplici mosse e senza rovinarle.

