Risparmiare 1.800 euro l’anno è il sogno di molti ma per molti anche una meta impossibile. Potrà sembrare incredibile ma accumulare 1.800 euro all’anno è molto più semplice di quanto si creda. Chi accumula questa cifra per 10 anni e la investe adeguatamente, potrebbe accumulare un capitale di oltre 31.000 euro in 10 anni. In questo articolo scopriremo come arrivare a risparmiare facilmente 1.800 euro all’anno e come investirli per ottenere oltre 31.000 euro in 10 anni.

Un detto molto celebre recita che anche un elefante si mangia un boccone alla volta. Questa è la regola dei piccoli passi, ognuno dei quali ci avvicina alla meta. Mangiare un elefante sembra una impresa impossibile, invece è facile con tanti piccoli bocconi. Lo stesso vale per la strategia di risparmio. Accumulare 1.800 euro all’anno sembra un sogno, ma l’impresa sembra meno impossibile pensando che basterebbero 150 euro al mese. Considerando che 150 euro al mese possono essere accumulati con 5 euro al giorno, ecco che l’obiettivo sembra veramente a portata di mano.

Incredibilmente quasi tutti possono risparmiare 1.800 all’anno in questo modo facilissimo e trasformare questo capitale in 31.000 euro

Il primo step per risparmiare 1.800 euro l’anno è investire 1 euro in un salvadanaio. Ogni sera rientrando a casa si metteranno 5 euro in quel salvadanaio. Attenzione, è importante compiere questo gesto perché peserà molto meno mettere via 5 euro al giorno che prelevare 150 euro totali a fine mese. Mettere nel salvadanaio 5 euro ogni sera crea un’abitudine virtuosa. Questo gesto permette di accumulare 150 euro al mese, ovvero circa 1.800 all’anno.

Anche in questo caso chi risparmia si deve porre un ulteriore obiettivo. Chi vuole fare una vacanza rompe il salvadanaio alla fine dell’anno e fa un bel viaggio. Tuttavia, molti potrebbero volere accumulare un capitale importante, per integrare la pensione oppure come acconto per acquistare una casa. In questo caso occorre attuare una strategia d’investimento di lungo periodo, per esempio 10 anni. Investendo 150 euro al mese sui mercati azionari per un periodo sufficientemente lungo si possono ottenere risultati straordinari.

Incredibilmente quasi tutti possono ottenere oltre 31.000 euro investendo con un orizzonte temporale di 10 anni sul mercato azionario. Si potrebbe fare come Warren Buffet, l’investitore più ricco al mondo, investendo su una selezione di titoli che in passato hanno reso molto. Oppure, sempre seguendo la strategia di Buffet, investire sulle società con brand più conosciuto al mondo, come Apple, Ferrari, Coca Cola, Mercedes, McDonald’s, ecc.

Come trasformarli e su cosa puntare

Ma la strada più semplice è quella di puntare sugli ETF, gli Exchange Trade Fund. Alcuni ETF negli ultimi anni hanno reso anche oltre il 10% all’anno. l’ETF Vanguard S&P 500 (Isin: IE00B3XXRP09) negli ultimi 10 anni ha avuto un rendimento medio annuo del 14%.

Un risparmiatore che investa 150 euro al mese per 10 anni con un rendimento medio del 10% all’anno, quanto potrebbe ottenere nel 2032? Un piano di accumulo mensile su un ETF che rendesse il 10% all’anno, in 10 anni trasformerebbe i 18.000 euro in oltre 31.000 euro.

