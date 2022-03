A poco più di 200 euro si potrebbe fare un affare irripetibile. Si potrebbe acquistare a prezzi da saldo un’azione che solo qualche settimana fa valeva quasi il doppio. Questo affare è veramente alla portata di tutti perché tutti, volendo, possono comprare questa azione, investendo appena 200 euro che nel tempo potrebbero raddoppiare.

Molti pensano che la Borsa sia un luogo misterioso dove solo professionisti ed esperti possono guadagnare somme immense. Altra falsa credenza è quella che per investire in Borsa occorrano capitali enormi, grosse cifre. Non è così. L’investimento minimo in Borsa è di 1 azione. Chi volesse comprare 1 azione Ferrari, dovrebbe investire poco meno di 200 euro, stando alle quotazioni del 24 marzo. Ma chi volesse comprare azioni di Unicredit, il secondo gruppo bancario italiano, dovrebbe investire meno di 10 euro. Mentre basterebbero circa 2 euro per 1 azione di Intesa Sanpaolo, 5,8 euro per diventare socio di Enel e 13 euro per acquistare ENI.

Molti pensano che per diventare milionari occorrano grosse cifre. Certamente investendo solamente 1.000 euro difficilmente si accumulerà un capitale di 1 milione di euro. Tuttavia sono molti gli esempi di titoli che in 10 anni sono più che decuplicati di valore. A Piazza Affari c’è un’azione, poco conosciuta, che in 10 anni è passata da 4 euro agli attuali 150 euro. Chi avesse investito 1.000 euro 10 anni fa oggi avrebbe 35.000 euro.

Si potrebbe fare un affare moltiplicando il denaro con questo titolo azionario famosissimo quotato a Piazza Affari che potrebbe raddoppiare?

Le opportunità in Borsa sono moltissime, basta saperle individuare e poi sfruttarle. Sul Nasdaq, ma anche sulla Borsa italiana, c’è un titolo, di una società famosissima che quasi tutto il Mondo conosce. Questo titolo negli ultimi mesi ha subito un calo pesante delle quotazioni. Questa forte correzione ha accompagnato moltissimi dei maggiori titoli delle Borse europee e soprattutto USA. Ma adesso questa fase ribassista sembra definitivamente alle spalle e le ultime sedute ci suggeriscono che potrebbe essere in vista una nuova fase ascendente.

Chi non conosce Facebook? Oggi si può comprare 1 azione delle società, che adesso si chiama Meta Platform (Isin: US30303M1027), con meno di 220 dollari, circa 200 euro. Ma quella stessa azione ad agosto valeva 380 dollari. Si potrebbe fare un affare comprando adesso questo titolo. La scommessa è che l’azione possa tornare sui valori massimi e continuare a correre, magari per raddoppiare in 12/15 mesi. Non sarebbe un’impresa impossibile considerato che da marzo 2020 ad agosto 2021 i prezzi sono saliti del 180%.

Il titolo in area 225 dollari ha una forte resistenza. Se i prezzi supereranno questa soglia potrebbero arrivare rapidamente a 240 dollari, per poi proseguire la marcia di avvicinamento al record storico. Se i prezzi dovessero tornare sotto 185 dollari, allora si confermerebbe il trend ribassista degli ultimi mesi. In questo caso l’azione potrebbe scendere fino a 140 dollari, minimo di marzo 2020.

Approfondimento

