Investire in Borsa è semplicissimo. Basta aprire un conto titoli in qualsiasi banca e avere una piattaforma per fare ordini. Ma guadagnare è un’altra cosa. E in genere ciò che impedisce di fare soldi in Borsa sono gli errori, i soliti errori. Perché soliti? Perché tutti gli fanno all’inizio e perché il 90% continua a farli. Finché non lasciano e smettono di investire, delusi dal risultato. Non si rendono conto che sono loro la causa del fallimento.

Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo mettere in guardia sugli errori più comuni, quelli classici. Affinché una volta fatti, servano per correggere il tiro e per portare l’attività di trading in profitto. Quindi, non fare questi 4 errori e potrai guadagnare molti soldi investendo in Borsa.

Non fare questi 4 errori e potrai guadagnare molti soldi investendo in Borsa

Fare profitto con il trading di Borsa non è facile. Sarebbe come pensare di aprire un bar e aspettare che i clienti affollino il locale. Non è così. Come per tutte le attività, anche il trading di Borsa è una attività che deve essere fatta seriamente, se si vuole ottenere dei risultati.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il primo errore è proprio questo. Pensare alla Borsa come a un gioco. La Borsa non è un gioco e non si gioca in Borsa. Sarebbe come dire, giocare a fare l’avvocato, o a fare il commerciante, o il commesso. Se si vogliono ottenere i risultati, l’atteggiamento per fare investimento in Borsa è di considerarla una attività seria. Una professione dove si perdono i soldi, ma dove se ne possono guadagnare anche molti. Tutto dipende dalle nostre capacità. La Borsa non è una slot machine, dove si mette una moneta e si spera di fare la combinazione vincente. Approcciarsi all’investimento sui mercati azionari con professionalità, è l’atteggiamento vincente.

Con un buon money management i guadagni arrivano

Errore numero 2. Non seguire le regole del money management. Proteggere il capitale a disposizione è fondamentale. Una buona gestione del denaro determina quanto capitale dedicare al trading di Borsa. In modo che l’eventuale perdita sia un danno marginale e non comprometta pesantemente le risorse finanziarie a disposizione.

E’ fondamentale determinare quanto capitale impiegare in ogni operazione. E quanto rischiare per ogni singola operazione. Determinare a priori la massima perdita per ogni compravendita è determinante. Mettere stop loss rigidi è una regola ferrea. Si può guadagnare in Borsa solamente con una buona gestione del capitale.

Errore numero 3. Farsi sopraffare dalle emozioni. Poiché siamo degli essere umani e quando operiamo in Borsa siamo guidati dalla avidità e dalla paura, meglio prendere decisioni a mercati chiusi. Per ridurre al minimo l’impatto delle emozioni sulle nostre decisioni, è decisivo studiare le strategie quando il mercato è chiuso. Ed inserire in piattaforma i livelli di stop automatici.

Il più grande errore, quello che compromette tutto

Errore numero 4. Continuare a commettere i 3 precedenti errori. Se nell’attività di trading si continua a perdere, significa che si sta sbagliando qualcosa. Occorre fermarsi e verificare i tre step precedenti. Quando si individua l’errore, lo si corregge. E si riparte. Finché l’attività non va in guadagno. Se non si va in profitto, occorre capire dove si sta sbagliando.

E ricordiamoci sempre quello che diceva Sun Tzu nel libro L’arte della guerra: una battaglia si vince prima di combatterla.

Per saperne di più

Se non si ha una strategia efficace di selezione dei titoli, si può utilizzare quelle di altri. Per esempio, si possono leggere i nostri articoli, oppure si possono sfruttare i nostri segnali sui titoli. Clicca qui per avere i segnali di ProiezionidiBorsa.