Warren Buffet è l’investitore più famoso al Mondo. Nel tempo è diventato uno degli uomini più ricchi del Pianeta investendo in una selezione di titoli del mercato azionario. Questi titoli dovevano avere alcune caratteristiche, tra queste quella di essere molto conosciuti e di avere un business consolidato. La sua tecnica è apparentemente semplice. Selezionava le azioni migliori, le metteva in portafoglio e le teneva. Questa strategia gli ha permesso di accumulare un enorme capitale in mezzo secolo.

Può sembrare banale ma attraverso piccoli capitali investiti in Borsa, nel tempo si possono accumulare ingenti fortune. Per esempio stupirà scoprire come sia alla portata di molti accumulare 150.000 euro in 10 anni partendo da un risparmio mensile. Naturalmente per massimizzare l’investimento occorre anche individuare gli strumenti adatti.

Nel caso delle azioni, la selezione dei titoli con maggiore potenziale di crescita è una parte fondamentale della strategia di arricchimento sui mercati finanziari. Warren Buffet per selezionare i suoi titoli si affida alla tecnica indicata dall’economista Benjamin Graham nel suo libro più celebre, l’Investitore intelligente.

Come guadagnare investendo in Borsa seguendo una semplicissima strategia che tutti possono adottare perché basata su una classifica

Alcune azioni negli ultimi 10 anni hanno realizzato guadagni stratosferici. Per esempio Apple, Amazon ma anche Ferrari hanno avuto rendimenti spettacolari e probabilmente cresceranno anche in futuro. Ma come costruirsi un giardinetto di queste azioni seguendo i principi di Warren Buffet? Il risparmiatore poco esperto potrebbe seguire una tecnica semplicissima per selezionare i titoli potenzialmente più promettenti. Potrebbero investire in alcune delle società con il brand più famoso e conosciuto nel Mondo. Per conoscere questo elenco basta fare una breve ricerca su internet.

Una società da anni fornisce una classifica dei marchi più famosi al Mondo basata su alcuni di indicatori finanziari e di fidelizzazione del cliente. Per il 2021 in testa a questa classifica c’è Apple seguita da Amazon, poi Microsoft, Google, Samsung, Coca Cola, Toyota, Mercedes, McDonald’s, Disney, Nike. Poi seguono Bmw, Luis Vuitton, Tesla, Facebook, Cisco, Intel, IBM, Instagram, ecc. I primi 3 marchi italiani sono Gucci, al 33esimo posto, Ferrari al 76esimo e Prada al 94esimo posto.

Come guadagnare investendo in Borsa e selezionare le azioni su cui puntare tra i maggiori brand al Mondo? Un risparmiatore che avesse un orizzonte di lungo periodo, potrebbe investire in 10 di questi titoli, prendendone 1 o 2 per settore. Per esempio per il comparto tecnologico Apple e Amazon, per il food, McDonald’s e Coca Cola. Per l’auto Mercedes, oppure Tesla e Ferrari, per la moda Gucci e Luis Vuitton, per l’intrattenimento digitale Netflix e Disney.

Potrebbe comprare i titoli con un investimento unico, oppure attraverso un piano di accumulo, acquistando un po’ di azioni ogni mese. Questa strategia è semplicissima, per questo motivo tutti la possono adottare per moltiplicare i propri risparmi.

Approfondimento

Stupirà scoprire come trasformare 50 euro al mese in un grande capitale in pochi anni invece che lasciarli sul conto corrente