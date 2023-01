I dolci che non ti aspetti di trovare a Capodanno, ecco quelli più buoni

I classici dolci del periodo natalizio rinnovano la tradizione e sono decisamente buoni. Tuttavia la sera del cenone possiamo proporre qualcosa di nuovo e stupire tutti. Di seguito le ricette per preparare buonissimi dolci per la sera di Capodanno.

Durante le feste di Natale siamo soliti preparare e mangiare tantissimi dolci. Tra i più classici ricordiamo gli struffoli, il panettone e il pandoro. Ma quelli più graditi sono proprio i dolci che non ti aspetti di trovare a Capodanno. Esistono tantissime ricette dolci capaci di stupire tutti la sera del cenone.

Mousse di zucca

Un dessert leggerissimo e goloso è la mousse di zucca, ottima anche come farcitura per crostata. Per realizzare questa ricetta ci servono:

50 g di zucchero;

2 uova;

sale;

1 foglio di gelatina ammollato in acqua fredda e strizzato;

200 g di purè di zucca ;

; 1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 cucchiaino di zenzero grattugiato;

300 g di panna montata;

2 cucchiai di lamelle di zenzero candito.

Mettere lo zucchero, le uova, il sale e 4 cucchiai di acqua tiepida in una casseruola piccola. Sbattere fino ad ottenere un composto liscio. Mettere il recipiente su fiamma moderatamente bassa, mescolando per circa 2 minuti. Unire poi la gelatina e mescolare per farla sciogliere. Mettere quindi la casseruola a bagno in una teglia grande di acqua fredda. Lasciare dunque intiepidire la preparazione, mescolando. Unire il purè di zucca, la cannella, lo zenzero e la noce moscata sempre mescolando. Mettere in frigorifero per 15 minuti. In seguito incorporare la panna montata. Distribuire il composto in 6 coppette individuali. Coprire infine con pellicola trasparente e lasciare in frigorifero per 4 ore circa. Appena prima di servire, decorare con la panna montata e le lamelle di zenzero candito.

I dolci che non ti aspetti di trovare a Capodanno, come realizzare quelli più golosi

Avvolto nella pellicola trasparente e tenuto in luogo fresco e asciutto, questo dolce si conserva anche per 5 giorni. Si tratta del pane all’ananas e carote. Per realizzare questo dolce ci occorrono i seguenti ingredienti:

200 g di farina;

lievito per dolci;

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

220 g di zucchero;

70 g di noci tritate finemente ;

; 2 uova;

1,2 dl di olio di semi;

220 g di carote grattugiate ;

; 80 g di ananas sciroppato tagliato a pezzetti ;

; 20 g di sciroppo;

2 cucchiaini di scorza d’arancia grattugiata ;

; 15 g di burro;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Scaldare il forno a 180°. Per prima cosa uniamo in una ciotola la farina, il bicarbonato, la cannella, il lievito e lo zucchero. Unire le noci e lasciare una conca al centro. In una ciotola media sbattere le uova, l’olio, le carote, l’ananas con il suo sciroppo e la scorza di arancia. Versare poi il composto nella conca della farina e amalgamare bene. Ungere con il burro una teglia rettangolare e versare l’impasto. Infornare per circa 70 minuti. Lasciare raffreddare completamente e infine aggiungere lo zucchero a velo.