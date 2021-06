L’Italia è uno dei Paesi con le spiagge più belle del mondo. Lungo lo Stivale possiamo trovare distese bianchissime, calette immerse nella natura e insenature scavate nella roccia. In pochi, però, sanno che anche da noi esistono meravigliose spiagge nere simili a quelle delle isole vulcaniche e dell’Islanda. Queste incredibili e poco conosciute spiagge nere sono tutte italiane e non hanno nulla da invidiare a quelle delle Hawaii.

Stromboli e Maratea

La tipica colorazione nera di queste spiagge deriva dall’origine vulcanica del territorio e dai materiali che nei secoli si sono depositati sul litorale. Ecco perché le isole Eolie e Stromboli non potevano mancare in questa rassegna. Vicino a Scari possiamo trovare la spiaggia di Ficogrande, composta da residui vulcanici e finissima sabbia nera.

Se amiamo il contatto con la natura dobbiamo assolutamente spostarci in Basilicata. Qui troveremo la spiaggia nera di Maratea, forse uno dei luoghi più suggestivi dell’intero sud Italia. La sabbia scura fa da cornice a un mare cristallino, alla tipica vegetazione mediterranea e alla meravigliosa Grotta della Sciabella.

Queste incredibili e poco conosciute spiagge nere sono tutte italiane e non hanno nulla da invidiare a quelle delle Hawaii: Ischia, Baratti e Praia a Mare

Se amiamo la tranquillità e vogliamo uscire dalle rotte piene di turisti possiamo scegliere Ischia. Sembra incredibile ma c’è una parte dell’Isola poco frequentata con una spiaggia nerissima. Stiamo parlando della Spiaggia degli Inglesi, situata vicino a Sant’Alessandro. Non è facilissima da raggiungere ma lo sforzo ci ripagherà con un panorama mozzafiato.

Nei pressi di Piombino troveremo lo splendido Golfo di Baratti. In questo caso il colore nero della sabbia non deriva dai materiali vulcanici ma dai residui di ferro risalenti all’età etrusca. E se vogliamo immergerci nella storia possiamo spostarci di pochi passi e visitare il meraviglioso borgo di Populonia.

Chiudiamo la nostra carrellata di spiagge nere con la meravigliosa spiaggia di Praia a Mare, in Calabria. Famosa per la sua sabbia nera finissima alternata a ciottoli più grandi, questa spiaggia è tra le preferite di chi ama le immersioni. Portiamoci maschera e cannello e potremo fare il bagno in mezzo alle stelle marine e a decine di specie diverse di pesci.