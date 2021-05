Il Governo italiano ha previsto numerosi bonus a sostegno delle famiglie e delle attività economiche per lo stato di emergenza Covid. Nello specifico sono in atto incredibili bonus INPS fino a 3.000 euro con e senza ISEE, da non farsi scappare e bisogna fare attenzione perché la domanda scade. Si tratta di diversi bonus per la famiglia e in favore ai nuclei familiari con figli, che esulano dalla presentazione del modello ISEE. Verifichiamo quali sono.

Bonus INPS senza ISEE

Prima il Governo Conte e poi il Governo Draghi hanno introdotto incredibili bonus INPS fino a 3.000 euro con e senza ISEE, da non farsi scappare e bisogna fare attenzione perché la domanda scade .

Nello specifico, si tratta di diversi bonus in vigore per le famiglie e i nuclei familiari con figli. La domanda per accedere ai bonus, come ad esempio, il bonus asilo nido, il bonus bebè e il bonus mamma non prevedono il valore ISEE. Quindi, è possibile percepire questi bonus anche con un reddito alto.

Tutte le agevolazioni in vigore che scadono

Tanti i bonus in vigore, partiamo dal primo il bonus INPS di 2.400 euro che sarà riconosciuto ai lavoratori colpiti dalla crisi economica. In particolare, la categoria dello spettacolo e del settore turistico. La domanda per accedere a questo bonus INPS di 2.400 euro scade il 31 maggio.

Per fare domanda bisogna accedere alla piattaforma INPS con le credenziali di accesso INPS, SPID, CNS o CIE. In alternativa è possibile rivolgersi ad un patronato e farsi aiutare nella presentazione della domanda.

Ma le agevolazioni economiche sono previste anche per le famiglie con una serie di bonus come sopra specificato. Inoltre, non è vincolante il valore ISEE per il riconoscimento della prestazione. Da precisare che con valore ISEE molto basso sono riconosciute maggiorazioni per i nuclei familiari che vivono una situazione di disagio.

Particolare rilievo merita il bonus “mamma domani” di 800 euro a prescindere dal valore ISEE. Riconosciuto a tutti i nuclei familiare che ne faranno domanda.

Bonus asilo nido fino a 3.000 euro

Incredibili Bonus INPS fino a 3.000 euro con e senza ISEE, da non farsi scappare e bisogna fare attenzione perché la domanda scade.

Si tratta del bonus asilo nido che può arrivare fino a 3.000 euro e permette di pagare le strutture pubbliche e private di asilo nido.

Il requisito fondamentale è l’età del bambino che non deve superare i tre anni. Il bonus asilo nido può essere presentato da tutte le famiglie italiane anche senza il valore ISEE.

Però, per le famiglie che hanno un valore ISEE molto basso sono previste delle maggiorazioni.

Inoltre, l’importo della prestazione riconosciuta può arrivare fino a 3.000 euro.