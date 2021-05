Ecco in arrivo una buona notizia per tutti gli italiani e italiane che vivono all’estero. I decreti legge cambiano abbastanza velocemente ed è difficile capire il da farsi con tutti i diversi aggiornamenti. Soprattutto c’è una grande confusione creata dai media e dalle testate giornalistiche.

Per gli italiani che devono spostarsi per motivi di lavoro e che vivono all’estero ecco una buona nuova. Non serve mettersi in quarantena se si rientra in Italia solo per 5 giorni contrariamente a chi resta per più tempo. Questo permette di spostarsi tranquillamente nel caso di un incontro di lavoro e di poter rientrare per motivi familiari. Ovviamente al momento del rientro e della ripartenza è necessario avere un test PCR negativo.

Secondo il mandato che è stato prolungato fino al 15 aprile, questi sono i comportamenti da adottare. Chi arriva da un Paese estero europeo, deve presentare un test negativo alla partenza e all’ingresso in Italia. In alcuni Pesi come la Francia i tamponi sono gratuiti e si possono effettuare in qualsiasi centro di depistaggio. I risultati sono forniti nel corso delle 48h e normalmente in caso negativo arrivano entro le 24h.

In Italia i tamponi costano dalle 50 alle 80 euro e non sono rimborsabili, ma deducibili dalle tasse. Per gli italiani residenti all’estero si può chiedere un rimborso dall’assicurazione sanitaria, come ad esempio in Francia. Presentando la tessera sanitaria europea si ha diritto ad un rimborso del 60% circa.

Quali sono invece le regole per chi resta più a lungo

Per chi resta per più di 120 ore in territorio italiano, sarà necessario dichiarare il proprio arrivo alla ASL di appartenenza. In più ci si dovrà sottoporre ad una quarantena di 5 giorni.

Per l’entrata e l’uscita dal Paese ci vorranno sempre dei test negativi molecolari. Il test antigenico veloce con risultato in 15 minuti non è considerato valido per viaggiare oltre frontiera.