Il bagno è un’area della casa che si deve arredare con molta attenzione. Si tratta, infatti, di una stanza dove si conservano oggetti che servono all’igiene. Inoltre, per quanto possiamo pulire il bagno, sappiamo perfettamente che i cattivi odori sono sempre in agguato. Perciò dobbiamo prendercene cura, trovando delle soluzioni immediate ed efficaci che non ci costino troppa fatica. Ed è per questo che vogliamo proporre la pianta perfetta per il bagno che elimina tutti i batteri e purifica l’aria senza aver bisogno della luce!

Quali sono le proprietà della Nephrolepis Exaltata

La Nephrolepis Exaltata, meglio conosciuta come Felce di Boston, è la pianta che stiamo presentando oggi. Appartenente alla famiglia delle Polipodiacee, la Nephrolepis è la pianta perfetta per il bagno. Infatti, ha la fantastica capacità di assorbire tutti gli odori circostanti, rendendo quest’area della casa sempre perfetta. Inoltre, rimuovendo sostanze inquinanti come la formaldeide, purifica l’aria, permettendo al nostro organismo di respirare meglio!

Come prendersi cura della Felce di Boston

Un aspetto fantastico di questa pianta è che non ha bisogno della luce diretta dei raggi del sole. Quindi non dovremo preoccuparci quando la posizioneremo nel nostro bagno. In più, vive benissimo sia con le alte che con le basse temperature, quindi sarà perfetta per ogni stagione. Dovremo però prenderci cura di lei, annaffiandola in modo regolare. Perciò, bagniamo il terreno a fondo ogni 2 giorni e aspettiamo che tutto il substrato sia completamente asciutto prima di innaffiarla nuovamente. Per preservarne la salute, cerchiamo di scegliere un terreno torboso e rinvasiamola ogni 2 anni circa visto che tende ad allargarsi.

Dunque, abbiamo appena visto qual è la pianta perfetta per il bagno che elimina tutti i batteri e purifica l’aria senza aver bisogno della luce! Questo articolo ci ha sicuramente fornito delle informazioni utili. Ma se non siamo convinti di questa pianta, potremo sceglierne un’altra. Nell’articolo “La pianta per arredare il bagno che assorbe tutta l’umidità e regola la temperatura della stanza”, infatti, ne proponiamo un’altra altrettanto efficace!