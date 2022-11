Incredibile quanti soldi e sorprese potrebbero capitare alla Vergine e 2 segni

Ci stiamo dirigendo a grandi passi verso la fine dell’anno e sembra proprio che le stelle stiano cercando di aiutare il segno della Vergine. Siamo alle ultime settimane di un anno che avrebbe dovuto incoronare su tutti l’Ariete. Logico anche pensare che non può essere andata così bene per tutti quanti, ma l’andamento generale dovrebbe essere stato rispettato. Ma quello che colpisce analizzando le stelle per le prossime ore è proprio l’energia che sta coinvolgendo la Vergine. Ma non solo, perché ci sono altri due segni che potrebbero essere clamorosamente travolti dalla fortuna e da nuove entrate economiche. Cosa assolutamente interessante, dato che ultimamente stiamo pensando più a pagare, che guadagnare.

Un cielo dinamico e ricco di soddisfazioni per la Vergine

Potrebbe davvero essere emblematica la situazione che vivranno gli appartenenti al segno della Vergine nello sport e nel lavoro. Travolti, come dicevamo da una carica impressionante, colleghi e compagni offriranno ai nati sotto il segno della Vergine la fascia di capitano. Ci sono dei probabili cambiamenti nell’aria, talmente significativi da coinvolgere non solo se stessi, ma anche coloro che stanno attorno. Novembre sembra comunque essere già iniziato alla grande, ma il bello deve ancora venire. E le stelle, con la partecipazione attiva di Giove, potrebbero riservare un lungo periodo di soddisfazione. Non sarebbe infatti da stupirsi se il momento magico potesse allungarsi addirittura fino a Natale.

Incredibile quanti soldi e sorprese potrebbero entrare nelle case del Toro

Secondo segno super fortunato delle prossime ore sarà quello del Toro. Accomunato alla Vergine dalla voglia di emergere, dall’energia prorompente e da una buona dose di fortuna. Le stelle sono concordi nello spingere questo segno verso traguardi davvero importanti. Non sarà però lasciato nulla al caso e ci sarà lo zampino fondamentale della famiglia in qualsiasi decisione. Proprio il partner si rivelerà fondamentale nel concedere consigli strategicamente importanti e utili per fare denaro. A nulla valgono tutte le voci destabilizzanti che girano attorno e sono solo il frutto dell’invidia. Toro pienamente conscio dei propri mezzi in una rincorsa al successo che potrebbe davvero non conoscere limiti.

Finalmente gira tutto bene per il Cancro

Incredibile quanti soldi e sorprese potrebbero capitare alla Vergine e 2 segni, tra cui il Cancro. A differenza però degli altri due segni che abbiamo visto sopra, per il Cancro le prossime ore saranno un campo di battaglia. Ma attenzione che la buona sorte accompagnerà questo segno, assieme alla sponsorizzazione di Marte e Giove. Spirito guerresco, voglia di raggiungere gli obiettivi e tanta caparbietà caratterizzano queste ore prossime al successo. In testa a questo segno c’è la voglia di raggiungere gli obiettivi prefissati addirittura da inizio anno. L’energia e il pensiero positivo domineranno le prossime ore, scacciando negatività e cattiveria. Molto importanti potrebbero rivelarsi le collaborazioni lavorative, con nuove figure pronte a lanciarsi con il Cancro in un mare di denaro. Potrebbe davvero essere un fine anno da ricordare per sempre, affidandoci anche a un alleato tra le mura domestiche.