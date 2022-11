Per chi cerca lavoro subito e uno stipendio alto ecco alcuni dei lavori più richiesti in Italia

Trovare un lavoro in Italia non è poi così difficile. Basta scorrere le offerte od osservare il numero di attività commerciali che cercano personale. Più difficile è trovare un lavoro qualificato, un posto che gratifichi da un punto di viste morale ed economico. Il mercato occupazionale sta subendo una trasformazione veloce. Chi oggi vuole trovare un buon lavoro, deve avere una formazione nei settori dove crescono le richieste di lavoro qualificato. Le professioni che richiederanno sempre più personale qualificato, quali saranno?

Chi vuole avere un mestiere ben remunerato deve conoscere il mercato del lavoro, sapere quali sono i mestieri più richiesti oggi e nel futuro prossimo. Questa conoscenza serve ad orientare la formazione per specializzarsi in settori in cui la richiesta del lavoro sarà crescente e la retribuzione più elevata. Uno studente universitario che sceglie una laurea in funzione del mercato e non delle sue intime inclinazioni, potrebbe fare la scelta vincente. Una formazione, anche extra universitaria, che si adegui alle richieste del mercato è uno dei 7 segreti per trovare lavoro più velocemente in Italia.

Per chi cerca lavoro subito ecco su quali settori deve puntare

Negli ultimi anni l’economia digitale ha preso il sopravvento. I mestieri legati a questo settore sono sempre più richiesti e lo saranno sempre di più. Inoltre sono tra i più pagati. Grazie alla crescita del commercio online, l’e-commerce manager è uno dei professionisti più ambiti. Ed è anche uno dei più pagati in Italia. Lo stipendio medio di un e-commerce manager è tra 50.000 e 80.000 euro l’anno.

Il web developer è un’altra professione molto richiesta dalle aziende. Questo professionista si occupa della creazione, dello sviluppo e della manutenzione dei siti web, oggi la vetrina più importante per un’azienda.

Una professione vicina al web developer è il SEO specialist, ovvero colui che ha il compito di posizionare il sito più in alto possibile nei principali motori di ricerca. In Italia molti si dichiarano SEO, ma quelli veramente capaci sono pochissimi. Un SEO bravo potrebbe sbaragliare il mercato e guadagnare cifre folli perché le aziende se lo contenderebbero furiosamente.

Altre due figure più richieste nel mondo digitale

Per chi cerca lavoro subito, un’altra figura richiestissima nel mondo del web è il social media manager. Questo professionista si occupa della comunicazione e del marketing dell’azienda nel mondo digitale. Lo stipendio medio annuo di un social media manager è di circa 35.000 euro, ma può arrivare a guadagnare cifre attorno agli 80.000 euro.

Il big data analyst è un’altra figura ricercata. Questo professionista analizza i dati raccolti sul web e gli elabora al fine di favorire delle decisioni nell’ambito del business. Per esempio una strategia di vendita di un nuovo prodotto. Un big data analyst può arrivare a guadagnare fino a 40.000 euro all’anno.

Per alcuni questi stipendi possono sembrare un sogno, ma non è così impossibile ottenerli. E per chi ha un buono stipendio e una buona capacità di risparmio, salvaguardare i soldi dall’inflazione galoppante dovrebbe essere un imperativo. Un buon consulente finanziario, altro mestiere in forte ascesa, potrebbe dare ottimi consigli. Altrimenti ci si può rivolgere alla Posta. Con alcuni Buoni fruttiferi si può portare a casa un bel gruzzoletto in tutta sicurezza.