Nemmeno il tempo di archiviare Halloween che ci tuffiamo nell’atmosfera prenatalizia. Complice anche un meteo più primaverile che invernale non ci stiamo nemmeno accorgendo di puntare dritti alla fine dell’anno. Tempo di bilanci anche per i segni zodiacali, con il Sagittario che avrebbe dovuto essere il segno della riscossa di questo periodo. E, un segno di fuoco che, secondo i pronostici avrebbe dovuto dominare la scena. Riservando però ancora qualche colpo di coda nelle ultime settimane dell’anno. Ma, andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa riservano le stelle nelle prossime ore.

Tanta energia e fine delle incertezze per il Toro

Qualche settimana di saliscendi per il Toro, che, con l’arietta frizzante dell’autunno sembra aver ritrovato lo smalto perduto. Grazie soprattutto alla fiducia imposta da Giove e all’audacia donata da Marte. Nuovi orizzonti luminosi attendono i Tori, spalleggiati dalla solidità familiare. Non spaventino eventuali rallentamenti nei progetti lavorativi, perché si tratta solo di pura burocrazia. Le prossime ore potrebbero invece portare davvero tante soddisfazioni professionali e qualche guadagno inatteso.

Un carico di emozioni in arrivo per l’Acquario

Fiducia e successi in arrivo per il Toro e a sorpresa per altri 3 segni dorati, tra cui l’Acquario. Momento di emozioni e adrenalina allo stato puro. Come in un film di avventura e azione gli Acquari saranno protagonisti di un momento a dir poco sfavillante. Tutte le stelle sono allineate nel promettere a questo segno tutto l’appoggio possibile per arrivare ai traguardi prefissati. Occhio alla settimana dal 10 al 17 perché potrebbe anticipare l’arrivo di Babbo Natale, con regali e guadagni in arrivo.

Fiducia e successi in arrivo per il Toro ma anche per il Sagittario

Ecco un altro segno che assieme all’Acquario renderà adrenalinica questa fase dell’anno. Parliamo del Sagittario, che abbandonerà il suo tradizionale self control per scatenarsi in sfide degne di un duello medievale. Le stelle sembrano favorire la seconda parte del mese, momento in cui busseranno alla porta tante novità. Data la congiunzione astrale particolarmente favorevole, potrebbe essere anche l’occasione per organizzare un fine settimana con la famiglia all’insegna del relax.

Fuoco dentro e fuori per l’Ariete

Se qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto l’Ariete, eccolo tornare in auge. Ma, più che dal punto di vista professionale, domina l’amore. Venere si piazza a fare da sponsor a questo segno, illuminandone la via in campo amoroso. Passione ritrovata per le coppie, mentre i single si troveranno a confrontarsi con nuove e affascinanti esperienze. Prima decade del mese tutta per la famiglia, mentre dal 17 in poi sarà la passione a dominare, lanciando gli Arieti all’arrembaggio.