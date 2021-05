Nel 2021 ci sono innumerevoli agevolazioni che permettono di ristrutturare casa a costo zero. Oggi, cercheremo di risolvere alcuni dubbi legati alla realizzazione di interventi per la sostituzione infissi e di finestre per appartamenti in condominio. Considerando anche, che il condominio dovrà effettuare interventi trainanti per fruire del Superbonus 110%. Gli interventi condominiale riguardano il rifacimento del cappotto termico dell’intero edificio. Infatti, è incredibile per la sostituzione di infissi e finestre si può ottenere il Superbonus ma attenzione a quest’aspetto a cui molti non pensano e farebbero bene a farlo. Verifichiamo di cosa si tratta.

Superbonus 110% e sostituzione infissi e finestre in appartamento in condominio

In riferimento al caso esposto è possibile ottenere le agevolazioni al 110%. Infatti, è incredibile per la sostituzione di infissi e finestre si può ottenere il Superbonus ma attenzione a quest’aspetto a cui molti non pensano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In effetti, per richiedere il Superbonus 110% è necessario fare attenzione a questi aspetti normativi:

a) la sostituzione di finestre e infissi deve avvenire congiuntamente al lavoro trainante realizzato dal condominio;

b) le finestre e gli infissi, devono rispettare determinati requisiti di trasmittanza termica, come previsto nel D.M. del 6 agosto all’allegato E

La circolare dell’Agenzia delle Entrate e gli interventi trainati

La circolare dell’AdE n. 24/2020 in riferimento agli interventi trainati ha chiarito che devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti. Inoltre, l’Agenzia ha specificato anche l’aspetto temporale dell’esecuzione degli interventi.

In effetti, le date per la realizzazione degli interventi trainati devono essere comprese nell’intervallo di tempo identificate per gli interventi trainanti. Quindi, dalla data di inizio e fine per la realizzazione del cappotto termico condominiale che da diritto al Superbonus 110%.

Riepilogando, per poter fruire delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus 110%, per la sostituzione di finestre ed infissi (interventi trainati), bisogna:

a) rispettare le norme tecniche di trasmittanza termica;

b) rispettare l’intervallo di tempo previsto per la realizzazione degli interventi trainanti effettuati dal condominio.

Per approfondimenti consigliamo di consultare la nostra guida: Ristrutturare casa a costo zero è possibile con tre semplici mosse.