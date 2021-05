Primavera, tempo di pulizie di casa. Soprattutto, in queste settimane di alternanza continua tra sole e pioggia. Senza considerare vento e temporali, che sporcano i nostri infissi, facendo depositare su di loro qualsiasi tipo di sporcizia. È proprio questo il sistema economico ma efficace per pulire tutti gli infissi bianchi di casa per farli tornare allo splendore originale. Andremo ma utilizzare una semplicissima soluzione casalinga, vero e proprio “rimedio della nonna”.

Ma quanto sono belli e delicati gli infissi bianchi

Dopo aver dominato incontrastati gli anni del boom edilizio del dopoguerra, gli infissi bianchi stanno tornando di moda. Sicuramente affascinanti, ma anche tremendamente delicati, come tutte le superfici bianche. Dalla polvere al più piccolo deposito di sporco, porte e finestre bianche mostrano senza pietà tutto quanto ci è finito sopra. Ci serviranno semplicemente:

Come procedere alla pulizia dei nostri infissi

Per iniziare la pulizia dei nostri infissi bianchi, misceleremo le nostre quantità, con queste proporzioni:

un litro circa di acqua;

mezzo bicchiere di candeggina;

un cucchiaio abbondante di bicarbonato.

Non dimentichiamo di indossare dei guanti, prendiamo un secchio e un panno morbido. È fondamentale distribuire in maniera omogenea il nostro preparato in ogni angolo degli infissi. Una volta che avremo pulito completamente tutte le superfici, anche quelle nascoste, lasciamo asciugare e agire per un quarto d’ora. Poi, munendoci di un altro panno pulito, morbido e leggermente inumidito, procediamo con la parte finale della nostra operazione.

In caso di tracce di muffa

Durante le operazioni di pulizia, potremmo accorgerci di qualche traccia di muffa ben nascosta, soprattutto nelle parti più remote. Non disperiamo e, prima di comprare un prodotto specifico, proviamo semplicemente con un mix di acqua e aceto. Passiamoli con un panno in microfibra sulla parte incriminata, lasciando agire per una decina di minuti. Al termine dei quali, sempre con un panno delicato, andiamo a rimuovere la nostra soluzione, che dovrebbe avere agito anche sulla muffa. A patto che non ci sia una vera e propria invasione.

