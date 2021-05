In un periodo di grande tensione come quello trascorso dalla maggior parte di noi nell’ultimo anno e mezzo, le possibilità di scaricare la tensione sono state molto esigue. Ci si è accorti che gli spazi di decompressione, i momenti da vivere da soli, gli sfoghi legati agli sport e alla vita comunitaria sono essenziali per stare bene con noi stessi e con gli altri. In questo periodo di timide riaperture, si avverte un certo sollievo e senso di liberazione, una boccata d’aria da un’esperienza logorante. Un modo sicuramente utile per scaricare la tensione è ridere con le persone che si amano, anche nei momenti in cui potrebbe sembrare impossibile. Ecco come risultare vincitori durante una lite familiare col partner.

Quando la tensione è alta

Tutto vale pur di non far precipitare la situazione in azioni di cui poi ci pentiremo a mente fredda: una battuta distensiva, una smorfia, una carezza, possono servire a smorzare la tensione. Un’altra ancora di salvezza potrebbe essere l’ironia (anzi l’ironia lo è sempre, il sarcasmo lo è meno). Per esempio: la tensione in casa si taglia col coltello, iniziano i rinfacci e le recriminazioni. Bene. Perché allora non prepararsi come si deve a quella che può essere metaforicamente considerata una battaglia? Perché non eseguire una danza della guerra? Ecco come risultare vincitori durante una lite familiare col partner.

Il Ka mate haka

A tutti sarà capitato di vedere questa famosissima danza di guerra che i neozelandesi e gli australiani preparano in numerosissime occasioni. La versione più famosa è quella che gli All Blacks, la squadra neozelandese di rugby, cantata all’inizio della partita. È un canto molto coreografico che, intonato a gran voce da molte persone, restituisce una carica incredibile. È stata composta nel 1820 da un capo maori, Te Rauparaha. Ecco le parole che dovrebbero essere scandite e urlate a tempo, sbattendo i piedi a terra e battendosi le mani sul petto:

Ka mate! Ka mate!

Ka ora! Ka ora!

Ka mate! Ka mate!

Ka ora! Ka ora!

Tenei Te Tangata Puhuru huru

Nana nei tiki mai

Whakawhiti te ra

A upa ne ka up ane

Upane, Kaupane

Whiti te ra

Hi!

Nella nostra situazione di battaglia domestica, immaginare uno dei due partner improvvisare un Haka: proprio perché fuori contesto, farà terminare la lite in una grassa risata.