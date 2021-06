Sarà capitato a tutti di parcheggiare l’auto in un viale alberato o vicino ad un bosco. E una volta rientrati a casa aver scoperto una brutta sorpresa. Delle macchioline di resina sulla carrozzeria o sul parabrezza. Muniti di acqua e detergente per farle andare via, ci siamo accorti che niente sembrava funzionare. Ecco, oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il segreto per eliminare la resina. Senza l’aiuto di nessun prodotto specifico!

Perché la resina non vuole andare via?

Il motivo principale è dato dalla sua composizione. La resina, infatti, non è solubile in acqua. È una miscela vegetale prodotta dalle piante, dalla consistenza appiccicosa. Per fortuna però esistono delle sostanze che riescono a scioglierla. Ma in ogni caso, la prontezza è fondamentale. Più la resina si seccherà più sarà complicato eliminarla senza danneggiare vetri e carrozzeria.

Incredibile ma vero per togliere la resina da carrozzeria e vetri dell’auto basta un ingrediente che usiamo per cucinare

Come abbiamo detto, la resina vegetale non si scioglie con l’acqua. Quindi evitiamo di procedere al lavaggio dell’auto. Sarà solo uno spreco di soldi inutile. Piuttosto apriamo il frigorifero e prendiamo un panetto di burro! Esatto, il burro. Tutti i grassi vegetali riescono ad agire sulla struttura chimica della resina.

Prima di tutto puliamo la zona da trattare. Eliminando eventuale polvere o polline e asciughiamola. Poi aiutandoci con un panno per impugnare il burro, iniziamo a strofinarlo sulla resina. Vedremo che ad ogni movimento la macchia inizierà a sciogliersi. Ora non ci resta che risciacquare il tutto e via. Se le macchie di resina sono secche e datate, forse il burro non basterà. Un altro metodo è quello di passare un panno imbevuto di benzina sulla macchia. Con molta attenzione e rigorosamente a macchina spenta e motore freddo.

