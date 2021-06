L’albicocca è un frutto buonissimo e in questi giorni è già presente sugli scaffali dei negozi ortofrutticoli.

All’interno, il frutto contiene il nocciolo e per estrarre i semi bisogna romperlo.

Alcuni studiosi ritengono, che una sostanza contenuta nei semi dell’albicocca, l’amigdalina, diminuisca in modo significativo la possibilità di ammalarsi di cancro al polmone.

In questo articolo spieghiamo il motivo per cui fare attenzione a non buttare i noccioli delle albicocche, il loro utilizzo in cucina è incredibile.

Grazie ai loro semi, si preparano in poco tempo dei liquori e delle orzate molto gustose e dissetanti.

Ecco perché fare attenzione a non buttare i noccioli delle albicocche, il loro utilizzo in cucina è incredibile!

L’orzata

Grazie ai noccioli è possibile preparare una gustosa e rinfrescante orzata.

L’orzata è una bevanda povera, appartenente alla tradizione pugliese ed ha caratteristiche ben diverse dallo sciroppo di orzata.

Ingredienti

a) 10 semi freschi di albicocca;

b) zucchero a piacere;

c) 1 litro di acqua.

Preparazione

Mettere tutti i semi in un fazzoletto di cotone o di lino, chiuderlo e sminuzzarli tutti battendoli con un matterello.

Mettere il fazzoletto in una brocca con l’acqua, e lasciare in infusione per cinque minuti. Vedremo l’acqua diventare bianca. Strizzare i semi.

Ripetere questa operazione per tre volte.

Zuccherare l’acqua a secondo dei gusti.

Mettere in frigorifero.

La grappa ai noccioli di albicocche

È una grappa aromatizzata veramente buona, con un leggero retrogusto amaro.

La preparazione è un po’ lunga, ma ne vale la pena assaggiarla soprattutto se ci sono ospiti a casa.

Ingredienti per un litro di grappa

a) 100 ml di grappa;

b) 50 noccioli di albicocca;

c) 1 stecca di cannella;

d) 50 grammi di zucchero.

Procedimento

Prima di tutto procurarsi un barattolo con il tappo ermetico e sterilizzarlo.

Togliamo la polpa da 50 albicocche, poggiamo i loro noccioli su un tagliere, e con l’aiuto di un martello pestiamoli cercando di farli aprire un pò.

Versarli nel barattolo con la grappa, la cannella e lo zucchero.

Chiudiamo il barattolo e mettiamolo al sole per tre mesi. Ricordiamo di agitare il barattolo di tanto in tanto.

Trascorsi i tre mesi, filtriamo la grappa versandola in una bottiglia e attendere altri due mesi, prima di consumarla.

Approfondimento

