Durante il mese estivo molti vanno a fare le analisi scoprendo di avere la glicemia alta. Il problema della glicemia alta, o del diabete, attanaglia una grande fetta del popolo italiano. La cosa più crudele è che chi ha i valori della glicemia sballati deve fare tagli pesanti all’alimentazione. Oltre ai dolci, il taglio più duro da subire è quello che riguarda la pasta.

Ebbene sì, la pasta ha un indice glicemico abbastanza importante, per cui non si sposa bene con una dieta ipoglicemica. Questo non significa che bisogna smettere di mangiare la pasta, ma solo di farlo con moderazione e scegliendo la tipologia più adatta. Un fatto curioso e che molti ignorano è che la pasta lunga ha un indice glicemico inferiore rispetto alla pasta corta. Sembra incredibile ma questo semplice trucco svela qual è la pasta migliore per glicemia alta e diabete. Vediamo insieme la ragione di questa apparente stranezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Perché l’indice glicemico della pasta lunga è inferiore a quello della pasta corta

Partiamo da una definizione: l’indice glicemico è la rapidità con cui gli zuccheri presenti in un alimento entrano in circolo nel sangue. La pasta corta, come le penne o i fusilli, hanno mediamente un indice glicemico pari a 50 circa.

È curioso sapere che nella pasta lunga, come gli spaghetti, questo dato diminuisce. Il fatto è dovuto al procedimento con cui viene data la forma agli spaghetti, chiamata pastificazione. Durante questo procedimento, attorno alla pasta lunga si forma una patina protettiva che rallenta i tempi di dispersione dell’amido. Per questo, a seconda della dimensione della pasta varia il suo indice glicemico. Sembrerebbe incredibile ma questo semplice trucco svela qual è la pasta migliore per glicemia alta e diabete: la pasta lunga.

I soggetti che soffrono di questi disturbi, in ogni caso, sono obbligati a essere morigerati nel consumo della pasta. Ciononostante, ogni tanto possono permettersi di sgarrare, e con gusto!

Approfondimento

Utilizzando questa farina ogni ricetta diventa iperproteica e abbasso indice glicemico