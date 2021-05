Oggi vogliamo svelare un trucco semplice e tutto naturale per disfarci di un problema che colpisce i nostri orti e giardini. Sappiamo che nel curare questi spazi verdi dobbiamo fare i conti con varie seccature. Tra cui animali e soprattutto insetti. Le formiche sono sicuramente le più comuni. Il problema è anche che sono numerosissime e se non si combattono c’è il rischio che invadano anche la casa. Gli afidi invece sappiamo quanto possano essere dannosi per le nostre piante. Vediamo allora come risolvere questi problemi. Scopriremo che è incredibile come questa pianta possa essere un rimedio naturale efficacissimo per proteggere i nostri orti e giardini da afidi e formiche.

L’aroma vincente

La pianta in questione sprigiona un aroma molto forte. Per noi risulta piacevole ma per questi insetti è davvero un repellente. È in grado, infatti, di scacciarli dai nostri spazi verdi. Ma vogliamo essere ancora più efficaci nel raggiungere l’obbiettivo. Infatti, vogliamo creare un preparato con quest’erba aromatica e lo faremo nelle righe successive. Se non lo si è già capito la pianta in questione è la menta. Utilizzando la sua essenza allontaneremo questi fastidiosi insetti. È infatti incredibile come questa pianta possa essere un rimedio naturale efficacissimo per proteggere i nostri orti e giardini da afidi e formiche. Vediamo come realizzare questo repellente naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Macerato di menta

Realizzare questo composto è davvero molto semplice. Bisogna prendere delle foglie di menta secche. Mettiamole in un secchio di plastica o di vetro con dell’acqua e lasciamole in ammollo circa un paio di settimane. In questo modo le foglie rilasceranno tutti gli aromi nel liquido. Successivamente possiamo diluire il composto in più contenitori d’acqua. Consideriamo che per 10 litri di acqua occorrono circa 100/200 grammi di foglie di menta. Bisognerà mescolare il tutto ogni due giorni per ottenere un repellente più efficace. Adesso abbiamo realizzato il nostro repellente naturale. Ora non resta che annaffiare il terreno intorno alle piante, alla casa e sulle foglie. Oppure direttamente in vicinanza del formicaio e sui percorsi segnati delle formiche. In questo modo diremo addio a questi fastidiosi insetti.