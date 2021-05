La focaccia è uno dei piatti più golosi della nostra tradizione. Ogni regione ha le sue peculiarità e le sue ricette tradizionali. Quella che vogliamo proporre oggi è la ricetta di una particolarissima focaccia che ha l’aspetto di una vera e propria opera d’arte. La morbidissima focaccia che sta facendo impazzire il mondo è davvero golosa e semplice da realizzare anche a casa nostra: stiamo parlando della focaccia garden.

Ingredienti per l’impasto

a) 300 gr di semola di grano duro rimacinata;

b) 200 ml di acqua;

c) 5 gr di sale fino;

d) 200 gr di patate;

e) 10 gr di lievito di birra.

Ingredienti per la farcitura

a) 1 zucchina;

b) 3 asparagi;

c) 6 pomodori ciliegino;

d) semi di sesamo q.b.;

e) rosmarino q.b.;

f) origano q.b.;

g) 1 cucchiaio d’olio;

h) un pizzico di sale.

Preparare l’impasto

In una pentola, mettiamo dell’acqua e facciamo lessare le nostre patate per circa 20 minuti. Intanto, sciogliamo il lievito in un pochino d’acqua. In una boule, setacciamo la farina ed aggiungiamole il lievito sciolto nell’acqua. Quando le patate sono pronte, le sbucciamo, le schiacciamo e le aggiungiamo alla farina. Uniamo l’acqua, con le mani impastiamo il tutto ed aggiungiamo il sale. Quando avremo ottenuto un impasto morbido e corposo, lo lasciamo nella boule per almeno un paio d’ore. Lo copriamo con la pellicola trasparente ed un canovaccio per favorire la lievitazione.

Farcire e cuocere la focaccia

Trascorso questo lasso di tempo, possiamo stendere l’impasto su una teglia ben oliata. Usiamo le nocche delle dita per creare le fossette e decoriamo la nostra focaccia garden a piacere con le verdure e le erbe aromatiche scelte. A questo punto, copriamo la focaccia e la facciamo lievitare ancora per due ore. Quando il processo di lievitazione sarà completato, prepariamo il forno statico a 200 gradi. Una volta caldo, aggiungiamo un cucchiaio d’olio e un pizzico di sale sulla nostra focaccia farcita e la inforniamo. Dopo circa 25 minuti, la nostra focaccia garden sarà pronta per essere consumata.

Abbiamo visto che la morbidissima focaccia che sta facendo impazzire il mondo è davvero golosa e semplice da realizzare anche a casa nostra. Possiamo inoltre personalizzarla come più ci piace e farcirla con le verdure e le erbette che amiamo di più.

Approfondimento

