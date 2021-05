Come sbiancare e disinfettare senza candeggina federe e cuscini del letto sterminando batteri e acari con  2 metodi facili, veloci ed infallibili

Dormire tra lenzuola profumate e pulite è particolarmente conciliante per il sonno.

E oltre ad avere un effetto straordinariamente positivo per il nostro sonno, il dormire avvolti in lenzuola pulite e profumate, fa bene alla nostra salute.

Negli angoli più nascosti della nostra camera da letto e tra le lenzuola batteri, polveri e acari si annidano facilmente.

Per cui, oltre a pulire con assiduità, l’ambiente della camera è importante anche per prevenire allergie. E avere un letto sempre fresco e pulito.

Incominciando dalla pulizia del materasso a quella dei contenitori del letto. Dalle lenzuola alle federe. Fino ai cuscini.

Non capita di frequente di lavare i cuscini. Si è abituati a lavare solo le federe insieme alle lenzuola. E questo è un grave errore che può nuocere la nostra salute.

Quest’oggi, infatti, con gli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa scopriremo come sbiancare e disinfettare, senza ricorrere alla candeggina, federe e cuscini sterminando batteri e acari con questi 2 metodi facili, veloci ed infallibili.

Di solito, quando si cambia il letto, e questo deve accadere almeno una volta a settimana, e si lavano le lenzuola insieme alle federe dei cuscini, si tralasciano i cuscini stessi.

Questa è assolutamente un’abitudine sbagliata che deve essere cambiata sin da subito.

Nei cuscini, infatti, si accumula molto più sporco di quanto se ne possa immaginare. A volte, addirittura di più di quello su lenzuola e coperte.

La prima cosa da fare è capire il tipo di cuscino. Ossia il materiale con cui è realizzato.

Se si tratta, dunque, di un cuscino sintetico, in lattice o in piuma d’oca. Per questo motivo prima di procedere con il lavaggio è importante leggere attentamente i simboli presenti sull’etichetta.

Ad esempio, per il cuscino in lattice è da evitare assolutamente il lavaggio in lavatrice. Basterà lavarlo in una bacinella.

Per quello in piuma d’oca si dovrà impostare un lavaggio delicato a bassa temperatura.

A questo punto quali sono i 2 metodi facili, veloci ed infallibili per sbiancare e disinfettare i cuscini?

Il primo metodo

Il primo metodo senza usare la candeggina è di lavare i cuscini direttamente in lavatrice aggiungendo al sapone liquido (da evitare quello in polvere) mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio e mezzo di aceto bianco. Avremo così una pulizia profonda e il cuscino super bianco.

Il secondo metodo

Il secondo metodo infallibile e veloce per sbiancare e disinfettare i cuscini, ma attenzione solo quelli bianchi, è di lavarli aggiungendo un po’ di acqua ossigenata direttamente sulle macchie. Oppure nel cestello.

Approfondimento

