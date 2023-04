Il verificarsi di un pattern ribassista che non si vedeva da circa quattro mesi potrebbe mettere in forte discussione la tendenza rialzista in corso. Quindi, per le azioni Ferrari il giorno delle decisioni importanti si avvicina. Le quotazioni, infatti, sono vicine a livelli al di sotto dei quali si potrebbe assistere a una forte accelerazione ribassista.

I motivi per comprare e quelli per non comprare il titolo del Cavallino Rampante

Le azioni Ferrari sono tra quelle che tra le Blue Chips del Ftse Mib hanno avuto il rendimento migliore negli ultimi cinque anni. Il rialzo del titolo, infatti, è stato di oltre il 150%. Dal momento della quotazione a Piazza Affari, invece, il rialzo è stato pari a circa il 500%.

Il titolo, quindi, è cresciuto molto, per cui non c’è da meravigliarsi se dal punto di vista dei multipli di mercato è tra quelli più cari a livello mondiale. Ad esempio, al momento l’azienda è valutata 44,57 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso.

Se, però, si guarda ai fondamentali dell’azienda, le azioni Ferrari sono fortemente sottovalutate. La società, infatti, ha un’ottima redditività e un rapporto EBITDA/Fatturato tra i migliori in circolazione.

Infine, guardando alle raccomandazioni degli analisti si scopre che il prezzo obiettivo medio di Ferrari è in linea con le attuali quotazioni.

Per le azioni Ferrari il giorno delle decisioni importanti si avvicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 19 aprile in ribasso dello 0,31% a quota 254,5 €, rispetto alla seduta precedente.

Era dal mese di dicembre del 2022 che non si registravano tre sedute consecutive al ribasso. Adesso, quindi, le quotazioni sono arrivate a contatto con il livello chiave in area 253 €. Una chiusura sotto questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino in area 242 €. A proseguire, poi, il ribasso potrebbe continuare fino in aera 225 €.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe spingere le quotazioni verso i nuovi massimi storici in area 270 €.

