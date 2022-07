Dopo due anni di successi per le località montane italiane, gli italiani stanno riscoprendo il classico gusto per il mare. Fino all’anno scorso, infatti, moltissimi connazionali sceglievano la montagna per cercare non il solito relax, ma anche l’isolamento sociale. La possibilità, insomma, di godersi una vacanza, senza pensare agli affollamenti e ai contagi. Queste prime settimane estive invece stanno segnalando presenze record in spiaggia e in tutte le nostre città d’arte. Ma, non resta indietro nemmeno la montagna, scelta eccezionale per chi odia il caldo e preferisce indossare il golfino anche d’estate. Magari abbinando un lago dalle acque cristalline, che almeno una volta nella vita va assolutamente visto. Andiamo invece alla scoperta di una località famosa d’inverno, ma bellissima anche d’estate.

Al top per i suoi mercatini di Natale

Parlare di mercatini di Natale in pieno luglio potrebbe sembrare quantomeno strano. Sicuramente ci sarà anche qualche nostro Lettore che vorrebbe tuffarsi nella neve, pur di svignarsela da questo atroce caldo. E, in effetti la bellissima Merano, provincia di Bolzano, in Alto Adige, è famosissima in tutta Europa proprio per i suoi mercatini artigianali. Qui convergono infatti ogni anno migliaia e migliaia di persone tra la fine di novembre e l’Epifania. Tra le vie di questa elegante e aristocratica cittadina è possibile comprare anche adesso prodotti di finissima pasticceria, artigianato locale e ottimi vini della zona. Senza considerare il famosissimo speck, lo strudel e i canederli.

Incorniciata tra le sue verdi e rilassanti montagne e circondata da strepitosi vigneti questa meta italiana affascinante non solo con la neve ma anche d’estate

Attenzione che per chi ama la cucina, Merano è stata più volte inserita tra le mete da provare per i suoi ristoranti stellati. Ma, dobbiamo ricordare anche il meraviglioso parco pubblico, con le piscine termali, in grado di offrire assoluto relax e benessere al turista.

Panorama eccezionale di eventi

Tra i tavolini dei caffè, sempre vivaci e ben frequentati, questa città dal respiro internazionale offre un panorama di eventi molto ricco anche d’estate. Mostre e concerti, rassegne culturali e spettacoli serali, per chi vuole godersi questa zona ricca di castelli e passeggiate, ma anche di tante altre offerte interessanti. Incorniciata tra le sue verdi e rilassanti montagne Merano è davvero bellissima in tutte le stagioni dell’anno.

