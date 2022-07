Impossibile non amare questo freschissimo tiramisù estivo fatto in casa senza uova e cacao ma con golosissimi frutti esotici

Il tiramisù è uno dei dolci più amati da grandi e piccini. Sicuramente è anche molto pratico perché senza cottura e dalla preparazione semplice e veloce. Veramente alla portata di tutti. In estate tuttavia nella preparazione classica con uova e cacao può risultare troppo pesante. Allora meglio far ricorso a varianti più leggere che nulla hanno da invidiare in termini di sapore alla ricetta più nota.

Simile a un gelato

Nelle preparazioni estive la frutta la fa da padrona. Fresca e dal sapore delicato, conferisce leggerezza al dolce e lo rende più simile a un gelato. Per la nostra ricetta abbiamo scelto della frutta esotica particolarmente golosa: mango, ananas e banana. Veramente impossibile non amare questo freschissimo tiramisù estivo. Mettiamoci all’opera.

Ingredienti

1 l di panna da montare;

500 g di mascarpone;

80 g di zucchero a velo;

1 bustina di vanillina;

1 mango;

½ ananas;

1 banana;

savoiardi q.b.;

succo di frutta q.b.

Per cominciare prepariamo la crema al mascarpone. In una ciotola versiamo la panna con lo zucchero a velo. Mescoliamo velocemente e mettiamo il recipiente in freezer per 15 minuti. Questa operazione ci permetterà di montare la panna a neve ben ferma perché fredda al punto giusto. Poi la montiamo con un frullatore elettrico. Successivamente versiamo nella ciotola il mascarpone e la bustina di vanillina e uniamo con una frusta a mano i due ingredienti. In questo modo la crema è pronta. Ora prepariamo la bagna scegliendo un succo di frutta al mango o di altro frutto tropicale. Lo diluiamo con un po’ di acqua per stemperare il sapore molto dolce e, se ci piace, possiamo unire un bicchierino di rum per aggiungere sapore. Nel frattempo avremo lavato e pulito la frutta riducendola in piccoli pezzi.

In uno stampo da plum-cake rivestito di carta da forno componiamo il tiramisù. Sul fondo versiamo uno strato di crema su cui disponiamo l’ananas a pezzi. Poi continuiamo alternando strati di crema e frutta, usando il mango per il secondo strato e la banana per il terzo. Completiamo con uno strato di crema e infine disponiamo i savoiardi tuffandoli prima velocemente nella bagna. Ora trasferiamo il dolce in freezer per un’ora. Trascorso questo tempo, lo capovolgiamo su un vassoio e decoriamo con frutta e foglioline di menta.

