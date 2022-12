Incantevole questo borgo con le mummie, raso al suolo dal terremoto e ricostruito come nel Medioevo

Per un fine settimana originale potremmo andare in un borgo che sembra uscire dalla storia ed era una cittadella fortificata. Si potranno gustare tanti piatti tipici e vedere delle autentiche mummie: ed ecco qual è.

Nel fine settimana, molti italiani si spostano alla ricerca di un luogo suggestivo da visitare, per scappare dalla monotonia della città. Meglio ancora se si tratta di un borgo ricco di storia e di fascino, facile da raggiungere, magari considerato tra i più belli d’Italia.

Va bene la storia, ma è importante anche sperimentare le tradizioni locali a tavola

Il massimo sarebbe se fosse un posto dove assaggiare piatti tipici locali, che non guasta mai. Meglio ancora, senza spendere troppo. Facile da raggiungere e dove perdersi nel suo passato. Ad esempio, in Lombardia c’è un posto che sembra un piccolo pezzo di Catalogna e si può visitare in un giorno.

È vero anche che tanti preferiscono spostarsi con l’aereo, anche se, per risparmiare, andrebbe prenotato ad un’ora precisa. Ma anche un bellissimo borgo come questo potrebbe essere una fantastica meta. Del resto, l’Italia è ricca di posti simili. Non a caso, siamo invidiati da tutto il Mondo per la ricchezza del nostro territorio. E noi, che li abbiamo in casa, spesso li trascuriamo, perdendoci degli autentici gioielli.

Ecco qual è la meta della nostra gita fuori porta e vale la pena fare il viaggio

Ogni Regione ospita alcune di queste chicche, che si dovrebbero far conoscere a più persone possibili. Come Venzone, la meta della nostra gita, che si trova nel Friuli Venezia Giulia. Un luogo incantevole dove mangiare bene e gustarsi dei veri tesori ereditati dalla storia.

E pensare che il terribile terremoto del 1976 ha raso al suolo questo borgo e che lo hanno ricostruito com’era nel Medioevo. Unico esempio di una cittadina fortificata nel Trecento che possiamo trovare nel Friuli Venezia Giulia. Non a caso è ora monumento nazionale. Insomma, incantevole questo borgo con le mummie, visto che non sono solo le mura medievali, imponenti, che affascinano il visitatore. Certo, ci sono anche degli autentici monumenti storici, a partire dal Duomo di Sant’Andrea. C’è anche l’antica Cappella di San Michele, che è famosa per un fatto curioso. Qui, infatti, possiamo ammirare qualcosa di insolito, che non si vede certo tutti i giorni.

Incantevole questo borgo con le mummie, ma dove mangiare anche un buon piatto locale

Infatti, oltre ai monumenti, potremo vedere, dal vivo delle autentiche mummie. La loro scoperta risale al 1647. Qui che, mentre si stava ampliando il Duomo di Venzone, furono trovati ben 20 corpi mummificati. Quale fu il motivo di questa mummificazione, si è dibattuto in più occasioni. L’ipotesi più probabile è quella di un fungo, ma potrebbe essere dipeso anche dal calcare. Mummie perfettamente conservate, come il famoso gobbo di Venzone. Che, fin da subito, attirarono non solo gli studiosi, che le studiarono a più riprese, ma anche dei visitatori. Alcuni, particolarmente prestigiosi come Napoleone che, nel 1807, si recò a Venzone per visitarle.

Dopo una simile visita, val la pena fermarsi a mangiare qualche pietanza locale. A partire dal famoso frico, che è una esperienza che ogni visitatore dovrebbe fare. Fatto a base di patate e formaggio, come il Montasio. Anche perché stiamo parlando di un piatto che risale al XV secolo. E costa anche poco. Il che non guasta mai.