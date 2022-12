Tutti ameranno questi cannelloni per il pranzo di Natale! Ecco un primo piatto facile e veloce di cui chiunque chiederà il bis

Il primo piatto è sicuramente la portata più importante del pranzo di Natale. C’è chi prepara una semplice minestra oppure la lasagna o il risotto. Illustriamo dunque la ricetta di un primo piatto che potrebbe incontrare i gusti degli ospiti.

Il Natale è la festività che più di tutte si usa trascorrere in famiglia. Ci si riunisce attorno ad un grande tavolo e si mangia assieme. Chi prepara il pranzo in quest’occasione ha sicuramente una grande responsabilità.

Non solo deve preparare una gran quantità di pietanze prestando attenzione a non sporcare troppo la cucina ma deve anche scegliere delle ricette che possano piacere a grandi e piccini.

Tutti ameranno questi cannelloni: impossibile non leccarsi i baffi quando li si mangia!

I cannelloni alla napoletana sono un primo piatto natalizio semplice e veloce che metterà d’accordo tutti i commensali. Per prepararli serviranno pochi ingredienti e poco più di un’ora di tempo.

A differenza dei classici cannelloni alla bolognese si adattano perfettamente al menù a base di pesce tipico delle festività natalizie. Infatti il loro ripieno contiene acciughe e non carne macinata.

Ingredienti per 12 cannelloni

12 pezzi di pasta all’uovo fresca per lasagne;

5 acciughe salate sott’olio;

300 g di pomodori maturi;

1 kg di polpa di pomodoro;

300 g di mozzarella;

parmigiano;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

basilico.

Procedimento da seguire

Per cucinare i cannelloni alla napoletana bisogna prima di tutto preparare il ripieno. Per farlo tagliare a pezzetti la mozzarella. In seguito, lavare i pomodorini e tagliarli a loro volta. Sminuzzare le acciughe per poi prendere una ciotola e mescolare il tutto al suo interno. Infine, grattugiare il parmigiano e aggiungerlo al resto degli ingredienti citati. Il ripieno dei cannelloni è pronto.

Adesso bisogna prendere i pezzi di pasta all’uovo e tagliarli per ricavare dei quadratini dalla lunghezza di circa 10 centimetri per lato. Farli cuocere in acqua bollente per qualche minuto per poi scolarli e lasciarli ad asciugare su un canovaccio.

Prendere i quadratini e disporre un po’ di ripieno all’interno di ciascuno con l’aiuto di un cucchiaio. Accertarsi che sia distante di un paio di centimetri da ogni lato. Quindi, arrotolare ogni quadratino su se stesso per dargli la forma di un cannellone.

Versare un po’ di olio extravergine di oliva in una casseruola. Farlo scaldare a fuoco basso e poi aggiungere la polpa di pomodoro e insaporire con del sale. Coprire col coperchio e lasciar cuocere per circa 15 minuti di tempo a fuoco basso. Aggiungere qualche foglia di basilico fresco.

Oliare una pirofila e mettere al suo interno i cannelloni e versarci sopra la salsa di pomodoro. Spolverare con un po’ di parmigiano grattugiato e far cuocere in forno a 180° per 20 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, il primo piatto del pranzo di Natale sarà finalmente pronto. Tutti ameranno questi cannelloni e sicuramente chiederanno il bis!