Se abbiamo il periodo di ferie a settembre, dobbiamo assicurarci che la nostra meta sia calda e mite. Altro obiettivo che potremmo prefiggerci è l’economicità della vacanza. Ci sono mete come Nardò che a settembre sono meravigliose. Varcando i confini nazionali troveremo una piccola cittadina marinara davvero suggestiva.

In vacanza al caldo a settembre in un borgo detto la Venezia del Portogallo

Ci stiamo riferendo ad Aveiro, posizionata nella costa occidentale del Portogallo. Oltre alle rinomate e ben più celebri Coimbra, Lisbona e Porto, Aveiro è un piccolo gioiello tutto da scoprire. Innanzitutto è una cittadina lagunare con una rete di canali dove sono attraccate numerosi “moliceiros ”. Queste imbarcazioni sono vere e proprie gondole, tutte dipinte con vari soggetti e disegni. Per questa caratteristiche Aveiro viene soprannominata la Venezia del Portogallo.

Cosa vedere ad Aveiro

Il centro di Aveiro è un tributo all’Art Nouveau con un susseguirsi di case tutte dipinte di colori diversi. Questi edifici con decorazioni e ghirigori tipici dell’Art Nouveau si affacciano su strette viuzze ricche di negozi e ristoranti. Questi vicoli e stradine ricordano le calle veneziane. Ad Aveiro ha sede anche il Museo dell’Art Nouveau dove si racconta la storia di questo movimento artistico.

Scendendo a riva troviamo altre case colorate. Questa volta ci troviamo sulla Costa Nova do Prado. Le tipiche abitazioni a righe (le palheiros) rendono il panorama oceanico ancor più stupefacente.

Cosa fare ad Aveiro

Per prima cosa si può visitare la Cattedrale di San Domenico e il Monastero di Gesù, un gioiello dello stile gotico. Aveiro è nota anche come città delle Saline.

È possibile prenotare una visita guidata per conoscere dal vivo come viene estratto il sale anche con vecchi utensili in legno. Ci sono due figure di lavoratori che la comunità ha voluto omaggiare con delle statue: i marnotos e le salinaers. Rispettivamente i primi estraggono il sale mentre le seconde caricano il sale sulle imbarcazioni.

Le spiagge

Aveiro è una città dove possiamo trovare spiagge oceaniche. Fra queste citiamo Praya de Barra, una spiaggia con sabbia dorata finissima. Sulla battigia si possano trovare spesso delle conchiglie. Meglio camminare con delle infradito. La spiaggia si trova a 10 minuti dal centro ed è percorsa integralmente da una passerella. Andare in vacanza al caldo a settembre è possibile, soprattutto ad Aveiro.

