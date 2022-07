L’estate è la stagione del divertimento per eccellenza. Moltissimi infatti sfruttano questa occasione per potersi ricongiungere con gli amici, per girare il mondo e per rimettersi in forma. Dunque, complice la pausa estiva, risulta molto importante non trascurarsi e dare un giusto peso alla cura del proprio corpo e della propria serenità. Partiamo dunque dalle basi ovviando con un semplicissimo trucco dei problemi che sono tipici di questo periodo dell’anno. Infatti si può dire di no ai capelli di paglia e alla pelle squamata grazie ad un particolare genere di prodotti. Scopriamoli insieme.

Come prendersi cura della cute

È normale durante l’estate avere i capelli più stopposi e duri e la pelle più secca. Questi fenomeni infatti possono essere dati da vari fattori: la salsedine, una eccessiva esposizione al sole e una fisiologica perdita di liquidi del corpo. Per questo è importante prima di tutto introdurre più acqua possibile nella propria alimentazione ed evitare invece i cibi e le bevande che portano naturalmente a disidratarsi. Per non subire i colpi della luce solare invece è necessario usare una protezione adeguata al proprio fototipo, applicandola ad intervalli regolari ricordandosi di farlo dopo ogni bagno in mare. Durante questo periodo sarebbe meglio mettere l’SPF proprio prima di uscire di casa in modo da assicurarsi la maggiore protezione possibile anche quando si svolgono commissioni o si va al lavoro sotto il sole cocente. In generale però è meglio prediligere una leggera abbronzatura, evitando di trascorrere all’aperto i periodi più caldi della giornata.

No ai capelli di paglia e alla pelle squamata in estate con due rimedi naturali

Però ci sono anche dei prodotti emollienti che possono aiutare a rendere sia il viso che la chioma più luminosi e nutriti. Stiamo parlando degli oli naturali, estratti dalle piante. Fra i più famosi ci sono quello di argan e di jojoba. Entrambi hanno delle proprietà antiossidanti, idratanti ed elasticizzanti e contengono delle preziose vitamine. Mentre il primo si presenta in forma liquida, il secondo invece ha una consistenza più simile ad un gel ed è perfetto da applicare su labbra o gomiti screpolati. In piccole quantità si può anche applicare sulle punte dei capelli dopo averli asciugati in modo da rimpolparli e renderli subito più setosi.

